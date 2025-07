FC Bayern München: Lothar Matthäus kritisiert mangelnde Einbindung von Ex-Stars - "ein Problem"

Als Positivbeispiel nannte der Experte Mehmet Scholl, der von 2008 bis 2010 als Nachwuchs-Trainer bei den Münchnern beschäftigt war. Dabei trainierte er zunächst die U13, in der auch sein Sohn Lukas spielte, später übernahm der ehemalige Mittelfeldstar die zweite Mannschaft Münchner, die damals noch in der 3. Liga gespielt hat.

Bei der nationalen Konkurrenz in der Bundesliga gehe man in dieser Hinsicht deutlich besser mit seinen Legenden um. Sowohl der BVB als auch Bayer Leverkusen mache es dem FCB vor, wie es nach seiner Meinung eigentlich laufen sollte:

Der Franzose spielte 2007 bis 2019 Jahre in München und stieg zum Fan-Liebling auf. Der kongeniale Partner von Arjen Robben absolvierte insgesamt 425 Pflichtspiele für die Münchner, erzielte dabei 124 Tore und gab 182 Assists. Neun Mal wurde der Ribery Meister, sechs Mal DFB-Pokalsieger, 2013 gewann er die Champions League sowie den Weltpokal und wurde zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

Nach dem Bayern-Abschied spielte der Dribbelkünstler noch in Italien und begann zeitig seine Trainerausbildung. Das UEFA-A- und B-Diplom hat Ribery bereits erworben und will im September an einem Kurs für das Pro-Diplom teilnehmen, der höchsten Trainer-Qualifikation im europäischen Fußball: "Vielleicht kann ich dann eine ältere Jugendmannschaft übernehmen oder bei einem guten Klub Co-Trainer unter einem guten Coach werden. Aber bis dahin muss ich noch viel lernen", betonte er im März in der "Bild".

Die Wurzel zu seiner langjährigen Liebe sind nie komplett abgetrennt worden. So spielt etwa Riberys Sohn Seif derzeit in der U14 des FC Bayern.