Bundesliga geht neue Wege und vergibt Übertragungsrechte in Großbritannien und Irland an YouTuber
- Veröffentlicht: 20.08.2025
- 18:26 Uhr
- Tobias Wiltschek
Als erste europäische Topliga wird die Bundesliga auf den britischen Inseln von einem YouTuber gezeigt. Der ist jedoch für seine Kommentare auf seinem Kanal berüchtigt.
Die Bundesliga wird ab sofort im Vereinigten Königreich und Irland nicht nur über herkömmliche Medien ausgestrahlt, sondern auch über den Kanal eines bekannten YouTubers.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, werden die Freitagsspiele der Bundesliga auf den britischen Inseln von der öffentlich-rechtlichen "BBC" auf mehreren Plattformen gezeigt. Dazu aber können sich die Zuschauer 20 Spiele auch über die YouTube-Kanäle "The Overlap" und "That's Football" anschauen.
Mit dieser innovativen Strategie geht die Bundesliga neue Vermarktungswege. Sie ist die erste der europäischen Topligen, deren Spiele in UK und Irland auf Kanälen von YouTubern zu sehen sein werden - und das kostenlos.
YouTuber Goldbridge für seine Kommentare beliebt und berüchtigt
Besonders gespannt sein dürfen die dortigen Fans auf die Übertragungen des YouTubers Mark Goldbridge, der den Kanal "That's Football" populär gemacht hat. Der 46-Jährige kommentiert darin bislang die Spiele seines Lieblingsvereins Manchester United.
Mit seinen lauten und extrovertierten Kommentaren erreicht er zwar viele Fans, erfährt aber auch viel Gegenwind. Kritiker bezeichnen seinen Stil als komplett übertrieben und seine Ansichten als extrem.
Seinen Followerzahlen schadet die Kritik allerdings nicht. Brent Di Cesare, wie Goldbridge mit bürgerlichem Namen heißt, zählt mittlerweile über eine Million Follower auf "X" und knapp 1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube.
Die Topspiele am Samstagabend werden indes weiterhin kostenpflichtig von "Sky UK" übertragen. Die Sonntagsspiele zeigt künftig "Amazon Prime Video" exklusiv im Pay-per-View-Format. Das Angebot bezieht sich allerdings nur auf Großbritannien.