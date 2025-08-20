Bundesliga geht neue Wege und vergibt Übertragungsrechte in Großbritannien und Irland an YouTuber

Als erste europäische Topliga wird die Bundesliga auf den britischen Inseln von einem YouTuber gezeigt. Der ist jedoch für seine Kommentare auf seinem Kanal berüchtigt.

Von Tobias Wiltschek

Die Bundesliga wird ab sofort im Vereinigten Königreich und Irland nicht nur über herkömmliche Medien ausgestrahlt, sondern auch über den Kanal eines bekannten YouTubers.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, werden die Freitagsspiele der Bundesliga auf den britischen Inseln von der öffentlich-rechtlichen "BBC" auf mehreren Plattformen gezeigt. Dazu aber können sich die Zuschauer 20 Spiele auch über die YouTube-Kanäle "The Overlap" und "That's Football" anschauen.

Mit dieser innovativen Strategie geht die Bundesliga neue Vermarktungswege. Sie ist die erste der europäischen Topligen, deren Spiele in UK und Irland auf Kanälen von YouTubern zu sehen sein werden - und das kostenlos.