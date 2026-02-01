Borussia Dortmund hat gegen den 1. FC Heidenheim zwar große Probleme, rückt aber dank eines 3:2-Siegs auf sechs Punkte an den FC Bayern München heran. ran liefert Noten und Einzelkritik der BVB-Stars. Borussia Dortmund meldet sich im Kampf um die Deutsche Meisterschaft zurück! Gegen den 1. FC Heidenheim gewinnt der BVB nach hartem Kampf mit 3:2. Bayern-Fans schlagen Alarm: "Titel-Rennen? Noch lange nicht durch" Nachdem Waldemar Anton (44.) Dortmund in Führung brachte, antwortete Julian Niehues (45.+5) noch in der ersten Halbzeit. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Niehues (48.) die Heidenheimer per Traumtor in Führung. Der BVB kam dank eines Handelfmeters durch Serhou Guirassy (68.) zurück ins Spiel, der wenig später aus spitzem Winkel dann die Partie drehte (70.). In der Schlussphase setzte Guirassy (85.) einen etwas überheblich ausgeführten Strafstoß über das Tor - Heidenheim kam aber nicht mehr zurück. ran liefert die Noten und die Einzelkritik zur Mannschaft von Trainer Niko Kovac.

Gregor Kobel Hat in der 25. Minute Glück, als er im Duell mit Patrick Mainka eigentlich daneben greift und mutmaßlich ein Gegentor verschuldet - Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck rettet Kobel allerdings mit einem Pfiff wegen eines vermeintlichen Foulspiels. Kurz darauf reagiert er aber stark gegen Eren Dinkci, dessen Schuss der Schweizer aus kurzer Distanz festhält. Bei den Gegentoren ist er machtlos. ran-Note: 3

Yan Couto Defensiv in der Anfangsphase mit dem ein oder anderen Wackler, der aber zu keinen Heidenheimer Chancen führt. Schaltet sich offensiv aber immer wieder über seine rechte Seite ein und schlägt mehrere gefährliche Ecken - eine davon führt auch zur BVB-Führung. Beim Gegentor lässt Couto sich im Mittelfeld etwas leicht abkochen und fehlt nach Manes Verletzung dann auf seiner rechten Seite. Auch das 1:2 fällt über seine Seite, als er vor Arijon Ibrahimovics Solo wackelt und den Ball nicht ordentlich klären kann. Marvin Pieringer (57.) lässt der Brasilianer bei einem Standard ohne Gegenwehr ziehen und verursacht so beinahe sogar das 1:3 - wenig später wird er ausgewechselt. ran-Note: 4

Nico Schlotterbeck Zeigt bei wenig Arbeit in der Defensive bei Dinkcis Chance (26.) eine leichte Unsicherheit, die allerdings nicht bestraft wird. Offensiv schaltet sich Schlotterbeck immer wieder ein, bei Ecken kommt er in der ersten Halbzeit zu zwei aussichtsreichen Chancen, verpasst es aber, den Ball aufs Tor zu drücken. Glänzt wieder einmal als Leader - allen voran, als er Guirassy beim Elfmeter Mut zuspricht und die Zuschauer anstachelt. Bei den Gegentoren ist er schuldlos. ran-Note: 2

Waldemar Anton Die wenigen Heidenheimer Angriffsversuche lässt er in der ersten Halbzeit meist im Keim ersticken. Bei den unzähligen Dortmunder Ecken taucht er immer wieder gefährlich im Strafraum auf, ehe Anton (44.) von einem Patzer von Diant Ramaj profitiert und den Ball aus kurzer Distanz ins leere Tor knallt. Beim zweiten Gegentreffer kann er bei Ibrahimovics Solo nur zuschauen und zeigt daraufhin ein paar Wackler, woraus Heidenheim aber kein Kapital schlägt. ran-Note: 3

Filippo Mane Bei seinem ersten Bundesliga-Startelfeinsatz seit dem ersten Spieltag zunächst mit ein paar Unsicherheiten. Stabilisiert sich in der Folge aber und zeigt in der 39. Minute auch seine Qualitäten als Passgeber, als er Brandt stark in Szene setzt. Hat beim Gegentor großes Pech, als er sich im entscheidenden Zweikampf verletzt und Mathias Honsak ziehen lassen muss. Kann in der Folge nicht weitermachen. ran-Note: 4

Daniel Svensson Sorgt mit seinen Dribblings und Flanken konstant für Gefahr. Defensiv hat er auf seiner linken Seite in den ersten 45 Minuten der Begegnung gar nichts zu tun. Bei den Gegentoren hat er jeweils Aktien, auch wenn man ihm diese nicht als Fehler anlasten kann. Sein Block gegen Julian Niehues landet direkt beim Torschützen, das 1:2 fälscht er dann unglücklich ab. Nach der Dortmunder Schwächephase schaltet sich der Schwede aber wieder vermehrt offensiv ein setzt immer wieder positive Akzente. ran-Note: 3

Felix Nmecha Unauffälliges Spiel des Sechsers, der in der Zentrale aber sicher agiert und das Dortmunder Spiel mit guten Pässen belebt. Starke Grätsche (53.) in der zweiten Halbzeit, mit der er einen Heidenheimer Konter verhindert und sogar Adeyemi im gegnerischen Strafraum in Szene setzt. Mischt nach Rückstand immer wieder offensiv mit, ohne dabei aber zwingende Chancen herauszuspielen. ran-Note: 3

Jude Bellingham Genau wie Nmecha eine Bank im Passspiel - und darüber hinaus sehr präsent in den Zweikämpfen. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einer guten Chance zur Dortmunder Führung, setzt seinen Abschluss aber klar über das Tor. Muss infolge der Heidenheimer Führung aus taktischen Gründen dann aber raus. ran-Note: 3

Karim Adeyemi Seine Dribbling-Qualitäten sind sofort Teil des Dortmunder Offensivspiels, sorgt so für Variabilität und öffnet Räume für seine Mitspieler. Im letzten Moment fehlt ihm aber das Glück, um selbst gefährlich zu werden. In der zweiten Halbzeit dann mit deutlich weniger Aktionen, ehe er in der 67. Minute den Platz verlässt. ran-Note: 3

Julian Brandt Nicht ganz so auffällig wie Adeyemi, aber ebenfalls mit wichtigen Aktionen. Glänzt vor allem mit seinem Auge und bedient seine Kollegen immer wieder stark. Sein Steckpass auf Guirassy (38.) hätte definitv einen Assist verdient gehabt. Taucht in der zweiten Halbzeit erst ab, holt dann aber mit einer Flanke nach einem Handspiel von Niklas Dorsch einen Elfmeter heraus. ran-Note: 3

Serhou Guirassy Trotz des schwachen Inter-Spiels darf Guirassy wieder von Anfang an ran - und er belohnt Niko Kovac mit einer klaren Leistungssteigerung. Setzt sich gegen Mainka (15.) gut durch, kommt aus spitzem Winkel aber nicht an Ramaj vorbei. In der 38. Minute steht dann bei einem Lupfer die Latte im Weg. Bei Antons Führungstor stört er den Heidenheimer Schlussmann aber entscheidend. Beim Elfmeter übernimmt der Guineer Verantwortung, das gewonnene Selbstvertrauen nutzt er knapp 90 Sekunden später mit einem starken Tor aus spitzem Winkel. Holt kurz vor Schluss (85.) einen weiteren Elfmeter heraus, den er aber kläglich über das Tor setzt. ran-Note: 3

Niklas Süle Kommt zur zweiten Halbzeit für den verletzten Mane - und sieht sofort alt gegen Ibrahimovic aus, der die Heidenheimer Führung einleitet. Auch in der Folge immer wieder mit Problemen in Sprintduellen und bei den wenigen Angriffen der Gäste auffällig unsicher. ran-Note: 5

Carney Chukwuemeka Kommt in der 58. Minute und bringt nach schwachen BVB-Minuten wieder Schwung in die Offensive. Sucht und fordert die Bälle konstant und taucht immer wieder im Heidenheimer Strafraum auf. Sein einziger Abschluss wird aber geblockt. ran-Note: 3

Maxi Beier Genau wie Chukwuemeka kommt Beier in der schwächsten Phase Dortmunds ins Spiel und belebt die Partie mit seinem Tempo. Bringt von der rechten Seite immer wieder scharfe Flanken, eine davon nutzt Guirassy zur Dortmunder 3:2-Führung. ran-Note: 2

Fabio Silva Ersetzt Adeyemi in der 69. Minute und fügt sich ordentlich ein. Nutzt dabei die Lücken, die die Heidenheimer infolge des Rückstands bieten gut und setzt Guirassy stark ein, als der den zweiten Elfmeter rausholt. ran-Note: Ohne Bewertung