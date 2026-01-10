Der VfB Stuttgart feiert einen furiosen Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen. Schon zur Pause ist die Partie entschieden.

Ein völlig entfesselter VfB Stuttgart hat seinen "Angstgegner" Bayer Leverkusen mit reichlich DFB-Power in eindrucksvoller Manier besiegt - und Big Points im Kampf um die Königsklasse gesammelt.

Die Schwaben ließen dem Vizemeister beim 4:1 (4:0) im Bundesliga-Topspiel keine Chance und zogen im Rennen um die Champions League mit Leverkusen gleich (beide 29 Punkte).

Die Nationalspieler Jamie Leweling (7./45.), Maximilian Mittelstädt (29., Foulelfmeter) und Deniz Undav (45.+2) sorgten in der BayArena schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Es war der erste VfB-Sieg gegen Bayer seit über sieben Jahren und 15 Pflichtspielen. Und: Auch Sebastian Hoeneß gewann im zwölften Anlauf erstmals in seiner Trainerkarriere gegen die Werkself. Daran änderte auch der Ehrentreffer durch Alejandro Grimaldo nichts (66., Foulelfmeter).