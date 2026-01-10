- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga - Hoeneß bricht den Fluch: VfB Stuttgart dominiert in Leverkusen

  • Aktualisiert: 10.01.2026
  • 20:22 Uhr
  • SID

Der VfB Stuttgart feiert einen furiosen Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen. Schon zur Pause ist die Partie entschieden.

Ein völlig entfesselter VfB Stuttgart hat seinen "Angstgegner" Bayer Leverkusen mit reichlich DFB-Power in eindrucksvoller Manier besiegt - und Big Points im Kampf um die Königsklasse gesammelt.

Die Schwaben ließen dem Vizemeister beim 4:1 (4:0) im Bundesliga-Topspiel keine Chance und zogen im Rennen um die Champions League mit Leverkusen gleich (beide 29 Punkte).

Die Nationalspieler Jamie Leweling (7./45.), Maximilian Mittelstädt (29., Foulelfmeter) und Deniz Undav (45.+2) sorgten in der BayArena schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Es war der erste VfB-Sieg gegen Bayer seit über sieben Jahren und 15 Pflichtspielen. Und: Auch Sebastian Hoeneß gewann im zwölften Anlauf erstmals in seiner Trainerkarriere gegen die Werkself. Daran änderte auch der Ehrentreffer durch Alejandro Grimaldo nichts (66., Foulelfmeter).

- Anzeige -
- Anzeige -

VfB Stuttgart früh auf Kurs

Die Schreckensbilanz, hatte Hoeneß zuvor betont, wolle der VfB natürlich "etwas ändern". In 29 Pflichtspielen war Stuttgart seit 2010 auf Leverkusen getroffen, nur ein Sieg sprang in dieser Zeit heraus. "Die Motivation ist groß", sagte Hoeneß auch deshalb.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Gleich sieben potenzielle WM-Kandidaten von Bundestrainer Julian Nagelsmann begannen bei den Schwaben - und sie sollten zunächst die Hauptakteure sein. Früh scheiterte Josha Vagnoman per Kopf am starken Bayer-Torhüter Mark Flekken (2.). Leweling blieb aus kurzer Distanz dagegen cool, nachdem ihn Deniz Undav perfekt in Szene gesetzt hatte.

Das Duell, das in den vergangenen beiden Jahren meist Spektakel geliefert hatte, verlor nach einem temporeichen Beginn etwas an Fahrt. Die Gäste kontrollierten die Partie dennoch - und blieben gefährlich: Nachdem Bayers Jeanuel Belocian Vagnoman ungestüm von den Beinen geholt hatte, verwandelte Mittelstädt den fälligen Strafstoß lässig.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Leverkusen fehlen Durchschlagskraft und Schick

Dem enttäuschenden Team von Trainer Kasper Hjulmand, das kurzfristig auf Torjäger Patrik Schick (muskuläre Probleme) verzichten musste, fehlte die Durchschlagskraft. Und defensiv agierte Bayer indiskutabel. Einzig Ezequiel Fernández sorgte für echte Gefahr, den abgefälschten Ball parierte VfB-Keeper Alexander Nübel aber herausragend (32.).

FC Bayern: Kimmich schnell wieder zurück? Kompany mit Update

Stuttgart schlug dagegen eiskalt zu. Undav setzte abermals Leweling ein, der Flekken auf dem falschen Fuß erwischte. Den Doppelschlag machte Undav perfekt: Er behauptete sich robust gegen Robert Andrich. Nur einmal lag Bayer in seiner Bundesliga-Geschichte zur Halbzeit höher zurück: Im Oktober 2021 hatte es 0:5 gegen die Bayern gestanden.

Hjulmands Team bemühte sich um Schadensbegrenzung. Martin Terrier (54.) und Ernest Poku (56.) fehlte die Genauigkeit, dazu blieb Nübel hellwach. Stuttgart verteidigte in der Schlussphase konzentriert - mit Ausnahme von Jeff Chabot, der einmal zu spät gegen Malik Tillman kam und Leverkusen den Anschluss vom Punkt durch Grimaldo ermöglichte.

News und Videos zur Bundesliga

Bayer 04 Leverkusen - Fans spotten: "Zurück auf Werkseinstellungen"

  • Video
  • 02:04 Min
  • Ab 0
Kölns Dominique Heintz
News

Köln: Auch Heintz fällt aus

  • 10.01.2026
  • 20:16 Uhr
Bundesliga_Schnee_Eis
News

Offiziell: Zweites BL-Spiel wegen Schnee-Chaos abgesagt

  • 10.01.2026
  • 18:27 Uhr
imago images 1070617000
News

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga live im TV, Stream und Ticker

  • 10.01.2026
  • 18:21 Uhr
imago images 1068518457
News

1. FC Köln vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

  • 10.01.2026
  • 18:20 Uhr
Matanovic
News

Bundesliga: Freiburg dreht Partie gegen HSV - Mainz verpasst Sieg

  • 10.01.2026
  • 17:41 Uhr
Bejubelt sein Tor: Luka Vuskovic
News

Pleite mit zehn Mann: HSV muss weiter warten

  • 10.01.2026
  • 17:32 Uhr
Erneut als Joker erfolgreich: Said El Mala (r.)
News

Trotz Super-Joker El Mala: Kölner Negativserie geht weiter

  • 10.01.2026
  • 17:25 Uhr
Zurück in der Alten Försterei: Urs Fischer
News

Bei Fischers Berlin-Rückkehr: Mainz 05 verspielt Sieg

  • 10.01.2026
  • 17:23 Uhr
imago images 1071074470Update
News

Schlägt der BVB bei einem Legendensohn zu?

  • 10.01.2026
  • 13:09 Uhr