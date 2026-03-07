Borussia Dortmund muss beim 1. FC Köln trotz langer Überzahl lange um den Sieg bangen. In der Nachspielzeit kommen die Gäste um einen Elfmeter herum.

Borussia Dortmund hat den befürchteten Spannungsabfall vermieden und die Abstiegssorgen des 1. FC Köln in der Bundesliga vergrößert.

Nach den jüngst verspielten Titelchancen in Champions League und Meisterschaft siegte das Team von Trainer Niko Kovac in Überzahl 2:1 (1:0) und festigte den zweiten Tabellenrang. Auf Platz fünf hat der BVB weiterhin acht Punkte Vorsprung.

Nach zuletzt drei Pflichtspielen ohne Sieg schossen Serhou Guirassy (16.) und Nationalspieler Maximilian Beier (60.) Dortmund zum Auswärtserfolg. Dabei half auch ein Platzverweis für FC-Verteidiger Jahmai Simpson-Pusey (45.+2). Der Anschlusstreffer von Jakub Kaminski (88.) sorgte noch einmal für Spannung.

In der Nachspielzeit hatten die Gäste zudem Glück, als Yan Couto einen hohen Ball mit der Hand berührte, der VAR sich aber nicht einschaltete. Schiedsrichter Daniel Siebert schien die Situation nicht gesehen zu haben.

"Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was Benjamin Cortus (VAR, d. Red.) in dieser Situation im Keller gemacht hat. Das ist eine klare Vereitelung einer Torchance", sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler bei "Sky". "Den Elfmeter hätte man durchaus pfeifen können", erklärte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bei "Sky".

Köln wiederum blieb auch im fünften Spiel in Serie sieglos und gerät immer tiefer in den Abstiegsstrudel. In den nächsten beiden Ligaspielen trifft der Aufsteiger auf die direkten Konkurrenten Hamburger SV (14. März) und Borussia Mönchengladbach (21. März). Der Druck auf Trainer Lukas Kwasniok steigt.

Trotz der brisanten Situation im Tabellenkeller war der 44-Jährige vor Anpfiff optimistisch. Das Team sei "zu gut", um das Ziel Klassenerhalt nicht zu erreichen, sagte er. Kovac warnte vor Köln und versuchte nach dem Königsklassen-Aus bei Atalanta Bergamo (1:4) und der bitteren Klassiker-Pleite gegen Bayern München (2:3) den Fokus zu schärfen.

In der defensiven Dreierkette begann Ramy Bensebaini für Emre Can, der einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Vorne erhielt Guirassy den Vorzug vor Fabio Silva. "Einen Spannungsabfall darf es eh nie geben, aber schon gar nicht jetzt, wo noch gar nichts entschieden ist", sagte Kovac bei Sky.

Zu sehen war davon zunächst wenig. Stattdessen begann Köln mutig und erspielte sich erste Chancen. BVB-Keeper Gregor Kobel war früh gefordert (1./5.). Dem Favoriten half ein Standard: Nach einer Ecke stand Guirassy richtig und grätschte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor.