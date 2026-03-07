Borussia Dortmund hat am 25. Spieltag der Bundesliga einen 2:1 (1:0)-Arbeitssieg in Köln eingefahren. ran zeigt die Noten der BVB-Stars in Köln. Von Christoph Gailer Mit einem 2:1 (1:0)-Arbeitssieg gegen den 1. FC Köln hat Borussia Dortmund am 25. Spieltag der Bundesliga die Hausaufgaben einigermaßen erledigt. Die Mannschaft von Coach Niko Kovac hat sich damit nach der 2:3-Niederlage gegen die Bayern rehabilitieren können, dennoch gab es nicht nur Gewinner im BVB-Team. Nächste Verletzung bei Torhüter Manuel Neuer - Diagnose steht fest Während zwar Maximilian Beier bei seiner Startelf-Nominierung glänzt und letztlich mit Vorlage und Tor den Unterschied zugunsten der Borussia macht, verpasst Julian Ryerson seine Bewährungschance, positiv auf sich aufmerksam zu machen. ran zeigt die Noten der BVB-Stars in Köln.

Gregor Kobel Dortmunds Nummer 1 muss auch von Sekunde 1 an hellwach sein. Kobel ist bereits in der ersten Minute gefordert, klärt einen Ball vor seinem Tor mit dem rechten Fuß aus dem Gefahrenbereich. Kurz danach glänzt der Schweizer auch bei einem Kopfball von Niang mit einer starken Parade. Auch nach Wiederbeginn muss Kobel trotz BVB-Überzahl einige Male eingreifen. ran-Note: 2

Nico Schlotterbeck Bis auf wenige Ausnahmen gibt der 26-Jährige einmal mehr den verlässlichen Abwehrchef des BVB. Auch nach einer kurzen Behandlungspause im ersten Durchgang bleibt Schlotterbeck zweikampfstark und größtenteils auch fehlerlos im Spielaufbau. ran-Note: 2

Waldemar Anton Der Nationalspieler hat gegen die Kölner die Aufgabe, Shootingstar El Mala aus dem Spiel zu nehmen. Das gelingt Anton durchaus über weite Strecken. Zudem agiert der ehemalige Stuttgarter auch im Spielaufbau ordentlich. Allerdings agiert er vor dem Anschlusstor der Kölner unglücklich, klärt die Flanke nicht weit genug und fälscht den Schuss dann auch noch unhaltbar ab. ran-Note: 4

Ramy Bensebaini Der Algerier kommt für den schwer verletzten BVB-Kapitän Emre Can in die Startelf und hat gleich nach wenigen Sekunden eine wichtige Aktion. Bensebaini klärt im Fünfmeterraum mit dem Körper bei einem Schuss von Kaminski in allerhöchster Not. Er wirkt auch nicht mehr so fehleranfällig wie zuletzt etwa beim Champions-League-Aus in Bergamo. Nur kurz vor der Pause ist er etwas zu ungestüm und kassiert für ein gestrecktes Bein auch die Gelbe Karte. ran-Note: 3

Julian Ryerson Als rechter Schienenspieler erhält der Norweger im Vergleich zur Bayern-Niederlage den Vorzug vor Yan Couto. Seine Chance kann Ryerson aber nur bedingt nutzen. Zwar ist er nach hinten solide, offensiv gelingt dem Nationalspieler aber an diesem Samstagabend eher wenig. Entsprechend wird er schon nach einer Stunde ausgewechselt. ran-Note: 5

Marcel Sabitzer Der Österreicher soll das Mittelfeld durch seine Kampfkraft und Passsicherheit ordnen, das gelingt ihm aber nur phasenweise. In der Anfangsphase beider Halbzeiten haben Sabitzer und Co. im Zentrum durchaus Probleme, das Spiel zu kontrollieren. ran-Note: 4

Felix Nmecha Ähnlich wie Sabitzer erwischt auch Nmecha nicht seinen allerbesten Tag beim Flutlichtspiel in Köln. Er arbeitet zwar viel gegen den Ball, aber der Rolle als Taktgeber kann der Nationalspieler nur bedingt nachkommen. ran-Note: 4

Daniel Svensson Auf der linken Außenbahn darf in Köln erneut der Schwede ran. Nach vorne gelingt Svensson nicht so viel, nur ein geblockter Volleyschuss in der Anfangsphase bleibt da in Erinnerung. Dafür ist Svensson defensiv bei einer Schlüsselszene beteiligt. In der 56. Minute blockt er überragend gegen Niang, der ansonsten wohl zum Ausgleich ins leere Tor eingeschoben hätte. ran-Note: 3

Maximilian Beier Er rückt für Adeyemi ins Team und zeigt sich in Köln von Beginn an recht spielfreudig. Zwischendrin packt er einfach mal den Zidane-Trick aus, bereitet im Anschluss den ersten Dortmunder Treffer per Kopf vor. Das zweite Tor erzielt Beier nach gut einer Stunde höchstpersönlich und krönt damit einen für ihn durchaus gelungenen Abend. Zudem holt Beier auch noch die Rote Karte für Simpson-Pusey heraus. ran-Note: 2

Julian Brandt Am Routinier läuft das Spiel gut eine Stunde ziemlich vorbei. Allerdings bereitet Brandt dann das 2:0 von Beier per Doppelpass toll vor, um danach wieder abzutauchen. ran-Note: 3

Serhou Guirassy Der Stürmer aus Guinea kehrt für Silva zurück in die Startelf und ist dann nach einer Viertelstunde schon entscheidend im Spiel. Guirassy erzielt fast aus dem Nichts den Führungstreffer. Später hat er kurz vor der Pause per Volleyschuss noch mal eine gute Gelegenheit, scheitert aber an Schwäbe. Direkt nach dem Tor zum 2:0 bekommt er dann von Coach Kovac inmitten des Ramadan-Fastenmonats eine Pause und wird früh ausgewechselt. Silva kommt für ihn. ran-Note: 2

Fabio Silva Für den Portugiesen beginnt der Arbeitstag in der 61. Minute, als er für Guirassy eingewechselt wird. Kurz danach holt er eigentlich einen Elfmeter für den BVB heraus. Allerdings wird dieser nach VAR-Check wieder zurückgenommen. ran-Note: 3

Yan Couto Auch für den rechten Schienenspieler beginnt sein Einsatz in Köln erst ab der 61. Minute. Als Ersatz für Ryerson fügt sich Yan Couto zunächst beim Stand von 2:0 für den BVB ordentlich ein, kann allerdings vor dem FC-Anschlusstor die Flanke nicht verhindern. ran-Note: 4

Niklas Süle Der Verteidiger wird in der 81. Minute für Bensebaini eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung

Karim Adeyemi Er wird in der 81. Minute für Beier eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung