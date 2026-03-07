Die TSG Hoffenheim findet beim 1. FC Heidenheim zurück in die Erfolgsspur. Daran hat Alexander Prass entscheidenden Anteil.

Die TSG Hoffenheim hat ihr kleines Formtief vorerst überwunden und sich im Kampf um die Champions League zurückgemeldet.

Ohne den erkrankten Cheftrainer Christian Ilzer gewann die TSG nach nur einem Sieg aus den vergangenen vier Spielen mit 4:2 (2:0) beim abgeschlagenen Tabellenletzten 1. FC Heidenheim und festigte ihren Platz unter den ersten vier der Bundesliga-Tabelle.

Alexander Prass (26., 45.+1) brachte die von Co-Trainer Moritz Volz betreuten Hoffenheimer, die mit 49 Punkten weiter den dritten Tabellenplatz belegen, mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack auf die Siegerstraße. Fisnik Asllani (49.) und Tim Lemperle (78.) machten in der zweiten Halbzeit alles klar. Der FCH, für den Luca Kerber (63., 84.) ebenfalls doppelt traf, blieb derweil auch im zwölften Liga-Spiel in Folge ohne Sieg und taumelt weiter ungebremst in Richtung zweite Liga.