Am 26. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund auswärts auf den Aufsteiger 1. FC Köln. So verfolgt ihr das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker.

Nach der Pleite im deutschen Klassiker gegen den FC Bayern (2:3) geht es für Borussia Dortmund am 26. Spieltag der Bundesliga zum Aufsteiger 1. FC Köln.

Trotz gutem Kampf und einer Halbzeitführung musste sich die Elf von Niko Kovac gegen die Münchner geschlagen geben und somit liegt der FCB nun schon elf Punkte vor dem BVB in der Tabelle auf Platz 1.

Mit Köln wartet nun ein Team auf den BVB, bei dem es zuletzt so gar nicht lief. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok ist seit vier Partien in der Bundesliga sieglos, holte in dieser Phase nur einen Punkt beim 2:2 zuhause gegen Hoffenheim.

Allerdings sollte Dortmund das Duell bei den Rheinländern dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn im Hinspiel mühte sich die Borussia nur zu einem 1:0-Sieg. Maximilian Beier traf in der Nachspielzeit zum viel umjubelten Sieg.

