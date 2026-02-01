Lange hält der SC Freiburg das Unentschieden beim VfB Stuttgart. Doch kurz vor Ende des Spiels sticht ein Joker für die Schwaben.

Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die Champions-League-Plätze dank Joker Ermedin Demirovic den erhofften Sieg gefeiert. Der Pokalsieger gewann gegen den SC Freiburg verdient mit 1:0 (0:0) und rückte in der Tabelle der Bundesliga auf den vierten Platz vor.

Der kurz zuvor eingewechselte Ex-Freiburger Demirovic traf im Baden-Württemberg-Derby in der 90. Minute per Volley zum umjubelten Siegtreffer für den VfB Stuttgart.

Die Stuttgarter blieben vor den Wochen der Wahrheit auch im siebten Spiel in Folge in der Liga ungeschlagen (fünf Siege).

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß sammelte zudem vor dem Pokal-Viertelfinale am Mittwoch bei Zweitligist Holstein Kiel und den Playoffs in der Europa League gegen Celtic Glasgow (19. und 26. Februar) weiteres Selbstvertrauen. Freiburg, das sich direkt fürs Achtelfinale der Europa League qualifiziert hat, verliert auf Tabellenrang sieben immer mehr den Anschluss an die Europacupplätze.