Der VfB Stuttgart feiert einen deutlichen Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Dabei haben die Gastgeber die erste ganz dicke Chance per Elfmeter.

Der VfB Stuttgart hat seinen Erfolgslauf in der Bundesliga fortgesetzt und wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze gesammelt.

Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewann bei Borussia Mönchengladbach mit 3:0 (1:0) - und ist damit seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Eine derartige Serie gelang den Schwaben zuletzt in der Saison 2023/24, als sie Vizemeister wurden.

Dabei hatte Gladbach früh die große Chance zur Führung. Nach einem Handspiel von Jamie Leweling im eigenen Strafraum bekam die Borussia einen Elfmeter zugesprochen, doch Haris Tabakovic (13.) scheiterte vom Punkt an VfB-Keeper Alexander Nübel.

Stattdessen erzielte Leweling die Stuttgarter Führung (30.). Gladbachs Joe Scally traf ins eigene Tor (67.), Joker Deniz Undav setzte den Schlusspunkt (74.).

Der VfB wollte nach dem ärgerlichen 0:2 (0:1) bei der AS Rom unter der Woche die "gute Serie in der Liga weiter ausbauen", wie Hoeneß im Vorfeld betont hatte.