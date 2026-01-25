Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Bundesliga - Knackpunkt Elfmeter: VfB Stuttgart siegt klar in Gladbach
- Aktualisiert: 25.01.2026
- 17:24 Uhr
- SID
Der VfB Stuttgart feiert einen deutlichen Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Dabei haben die Gastgeber die erste ganz dicke Chance per Elfmeter.
Der VfB Stuttgart hat seinen Erfolgslauf in der Bundesliga fortgesetzt und wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze gesammelt.
Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewann bei Borussia Mönchengladbach mit 3:0 (1:0) - und ist damit seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Eine derartige Serie gelang den Schwaben zuletzt in der Saison 2023/24, als sie Vizemeister wurden.
Dabei hatte Gladbach früh die große Chance zur Führung. Nach einem Handspiel von Jamie Leweling im eigenen Strafraum bekam die Borussia einen Elfmeter zugesprochen, doch Haris Tabakovic (13.) scheiterte vom Punkt an VfB-Keeper Alexander Nübel.
- Eintracht Frankfurt: Wer wird Toppmöller-Nachfolger? Zwei neue Kandidaten gehandelt
- Kampfansage Richtung Bayern München: So einen BVB braucht die Bundesliga - Kommentar
Stattdessen erzielte Leweling die Stuttgarter Führung (30.). Gladbachs Joe Scally traf ins eigene Tor (67.), Joker Deniz Undav setzte den Schlusspunkt (74.).
Der VfB wollte nach dem ärgerlichen 0:2 (0:1) bei der AS Rom unter der Woche die "gute Serie in der Liga weiter ausbauen", wie Hoeneß im Vorfeld betont hatte.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Stuttgart siegt in Gladbach: Gäste wieder mit Stiller
Im Vergleich dazu wechselte der 43-Jährige fünfmal, unter anderem Nationalspieler Angelo Stiller stand nach überstandener Leistenverletzung wieder zur Verfügung.
Gladbachs Trainer Eugen Polanski nahm drei Änderungen vor, Winter-Leihgabe Kota Takai gab vor 48.844 Zuschauern ihr Startelfdebüt.
Externer Inhalt
FC Bayern - Scholl-Sohn mit Anekdote: "Zu fein für Fanshop-Arbeit"
Die Partie brauchte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nur wenig Anlaufzeit. In der zwölften Minute setzte sich Franck Honorat über rechts durch und traf mit seiner Hereingabe Stuttgarts Leweling am Arm.
Den fälligen Strafstoß vergab jedoch Tabakovic, der bereits im Derby gegen den 1. FC Köln vom Punkt gescheitert war. Der eigentlich dafür vorgesehene Elfmeterschütze Kevin Diks fehlte wegen einer Kopfverletzung.
Gladbach unterliegt Stuttgart: Scally sieht bei 0:1 schlecht aus
Der Rückschlag war den Gastgebern anzumerken, der VfB übernahm fortan mehr die Initiative - und belohnte sich unter Mithilfe von Scally prompt.
Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt
Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.
20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League
19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal
18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League
16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A
15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A
14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League
13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga
12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A
10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League
9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League
8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League
7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League
6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League
5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League
4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1
3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga
1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga
Gladbachs Außenverteidiger, der einen rabenschwarzen Tag erwischen sollte, legte eine Flanke unglücklich mit der Brust direkt vor die Füße von Elfer-Verursacher Leweling. Der viermalige Nationalspieler schob überlegt ein. Anschließend waren unter den Heimfans schon erste Pfiffe zu hören.
Auch in der zweiten Hälfte änderte sich zunächst nichts an der Stuttgarter Überlegenheit. So hatte Ermedin Demirovic kurz nach der Pause die nächste Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Das übernahm später Scally, der den Ball nach einem Eckball von Chris Führich mit dem Rücken ins Tor bugsierte. Der eingewechselte Undav traf mit seinem elften Saisontor zur Entscheidung.