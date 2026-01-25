- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga - Knackpunkt Elfmeter: VfB Stuttgart siegt klar in Gladbach

  • Aktualisiert: 25.01.2026
  • 17:24 Uhr
  • SID

Der VfB Stuttgart feiert einen deutlichen Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Dabei haben die Gastgeber die erste ganz dicke Chance per Elfmeter.

Der VfB Stuttgart hat seinen Erfolgslauf in der Bundesliga fortgesetzt und wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze gesammelt.

Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewann bei Borussia Mönchengladbach mit 3:0 (1:0) - und ist damit seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Eine derartige Serie gelang den Schwaben zuletzt in der Saison 2023/24, als sie Vizemeister wurden.

Dabei hatte Gladbach früh die große Chance zur Führung. Nach einem Handspiel von Jamie Leweling im eigenen Strafraum bekam die Borussia einen Elfmeter zugesprochen, doch Haris Tabakovic (13.) scheiterte vom Punkt an VfB-Keeper Alexander Nübel.

Stattdessen erzielte Leweling die Stuttgarter Führung (30.). Gladbachs Joe Scally traf ins eigene Tor (67.), Joker Deniz Undav setzte den Schlusspunkt (74.).

Der VfB wollte nach dem ärgerlichen 0:2 (0:1) bei der AS Rom unter der Woche die "gute Serie in der Liga weiter ausbauen", wie Hoeneß im Vorfeld betont hatte.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Stuttgart siegt in Gladbach: Gäste wieder mit Stiller

Im Vergleich dazu wechselte der 43-Jährige fünfmal, unter anderem Nationalspieler Angelo Stiller stand nach überstandener Leistenverletzung wieder zur Verfügung.

Gladbachs Trainer Eugen Polanski nahm drei Änderungen vor, Winter-Leihgabe Kota Takai gab vor 48.844 Zuschauern ihr Startelfdebüt.

FC Bayern - Scholl-Sohn mit Anekdote: "Zu fein für Fanshop-Arbeit"

Die Partie brauchte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nur wenig Anlaufzeit. In der zwölften Minute setzte sich Franck Honorat über rechts durch und traf mit seiner Hereingabe Stuttgarts Leweling am Arm.

Den fälligen Strafstoß vergab jedoch Tabakovic, der bereits im Derby gegen den 1. FC Köln vom Punkt gescheitert war. Der eigentlich dafür vorgesehene Elfmeterschütze Kevin Diks fehlte wegen einer Kopfverletzung.

Gladbach unterliegt Stuttgart: Scally sieht bei 0:1 schlecht aus

Der Rückschlag war den Gastgebern anzumerken, der VfB übernahm fortan mehr die Initiative - und belohnte sich unter Mithilfe von Scally prompt.

Gladbachs Außenverteidiger, der einen rabenschwarzen Tag erwischen sollte, legte eine Flanke unglücklich mit der Brust direkt vor die Füße von Elfer-Verursacher Leweling. Der viermalige Nationalspieler schob überlegt ein. Anschließend waren unter den Heimfans schon erste Pfiffe zu hören.

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich zunächst nichts an der Stuttgarter Überlegenheit. So hatte Ermedin Demirovic kurz nach der Pause die nächste Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Das übernahm später Scally, der den Ball nach einem Eckball von Chris Führich mit dem Rücken ins Tor bugsierte. Der eingewechselte Undav traf mit seinem elften Saisontor zur Entscheidung.

