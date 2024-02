Anzeige

Am 23. Spieltag der Saison 2022/23 treffen der VfB Stuttgart und der FC Bayern München aufeinander. So seht ihr das Bundesligaspiel am Samstag live im TV, Livestream und Liveticker.Für die Statistik-Fans unter euch gibt es hier die wichtigsten Statistiken und Fakten (Laufleistungen, Passgeber, Torschüsse u.v.m. im direkten Teamvergleich) der beiden Mannschaften aus dem ran Datencenter.Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Live-Stream verfolgen könnt.

Beim Südgipfel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München sind die Vorzeichen am 23. Spieltag der Bundesliga klar. Die Schwaben kämpfen gegen den Abstieg, die Bayern einmal mehr um den Meistertitel in der Bundesliga, wenn sich die beiden Teams am Samstagabend in der Mercedes-Benz Arena gegenüberstehen.

Update vom 9. Februar 2024: Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München: Übertragung live im TV, Livestream und Liveticker.

Seit Bruno Labbadia als Coach zum VfB zurückkehrte, konnte der 57-Jährige noch nicht wirklich für eine Trendwende bei den Stuttgartern sorgen. Von den bisherigen sieben Bundesliga-Spielen unter seiner Leitung konnte der VfB nur eines gewinnen (3:0 gegen Köln am 21. Spieltag). Gegen die Bayern sind die Stuttgarter nun ohnehin krasser Außenseiter. Den bislang letzten Sieg in einem Bundesliga-Duell gegen die Münchner gab es für den VfB im Mai 2018 (damals mit 4:1 in der Allianz Arena).

Die Bayern konnten sich ihrerseits zuletzt in der Bundesliga für die 2:3-Niederlage in Gladbach rehabilitieren und das auf sehr eindrucksvolle Art und Weise. Im Topspiel gegen Union Berlin siegten die dominanten Münchner klar mit 3:0.