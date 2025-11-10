Anzeige
Fußball

Bundesliga: Nach Spiel vs. Eintracht Frankfurt - Polizist wird von Mainz-Fans attackiert

  • Aktualisiert: 10.11.2025
  • 12:26 Uhr
  • SID

Beim Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 sorgten einige Anhänger nach Schlusspfiff für unschöne Szenen. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Anhänger des 1. FSV Mainz 05 haben am Sonntagabend einen Polizeibeamten angegriffen und leicht verletzt. Das teilte das Mainzer Polizeipräsidium mit, auch der Verein veröffentlichte eine Stellungnahme zu dem Vorfall, der sich am Mainzer Hauptbahnhof ereignet hatte. Eine achtköpfige Personengruppe wurde laut Polizeiangaben ausfindig gemacht und kontrolliert.

Der Beamte war bei der Abfahrt eines Sonderzuges zum Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt in zivil am Bahnhof eingesetzt, als er überfallen wurde. "Der 1. FSV Mainz 05 ist bestürzt über diesen Vorfall und verurteilt die Vorkommnisse aufs Schärfste", schrieb der Verein in seiner Mitteilung. Der Klub werde "die Ausschöpfung aller Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Tatbeteiligten prüfen".

Anzeige
Anzeige
Mehr zum Fußball
imago images 1068094557
News

DFB-Team: Nagelsmann mit Ultimatum an Sane

  • 10.11.2025
  • 12:58 Uhr
Nico Schlotterbeck im Spiel gegen den Hamburger SV
News

Nationalelf: Fragezeichen hinter Schlotterbeck

  • 10.11.2025
  • 12:56 Uhr
Leroy Sané im Gala-Trikot
News

DFB-Team: "Nicht mehr unzählige Chancen" für Sané

  • 10.11.2025
  • 12:42 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Nagelsmann öffnet WM-Tür für El Mala, Karl und Co.

  • 10.11.2025
  • 12:22 Uhr
FIFA-Präsident Gianni Infantino
News

FIFA beschließt Fonds für Profis - FIFPro nicht eingeladen

  • 10.11.2025
  • 12:13 Uhr
Teresa Enke leistet Aufklärungsarbeit
News

Todestag von Enke: "Dann hätte sich Robbi nicht suizidiert"

  • 10.11.2025
  • 11:53 Uhr
Popp ist mit Wolfsburg in Lyon gefordert
News

Popp vor Duell mit Lyon: "Können zeigen, dass wir noch da sind"

  • 10.11.2025
  • 11:01 Uhr
Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup Playoffs
News

Messi-Gerüchte bei Gala: "Verräter" als Problem?

  • 10.11.2025
  • 10:41 Uhr
imago images 1066323234
News

Finanzen erfreuen Bayern-Boss: "Können zufrieden sein"

  • 10.11.2025
  • 10:34 Uhr
imago images 1068927419
News

U17-Weltmeisterschaft heute live: El Salvador vs. Deutschland im Free-TV, im Livestream und Liveticker

  • 10.11.2025
  • 10:22 Uhr