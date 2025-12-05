- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga: Neues Trikot-Logo ab Saison 2026/27 geplant - Vorbild Thomas Müller in der MLS?

  • Veröffentlicht: 05.12.2025
  • 09:22 Uhr
  • Tobias Wiltschek

In der Bundesliga werden Debütanten zukünftig wohl an einem Logo auf dem Trikot zu erkennen sein. In der MLS  wurde das "Debut Patch" schon 2024 eingeführt.

Thomas Müller hat es schon bei den Vancouver Whitecaps getragen, nun soll es offenbar auch die Trikots von Debütanten in der Bundesliga zieren: das "Debut Patch".

Wie die "Bild" berichtet, entschied sich die Deutsche Fußball-Liga dafür, das Logo ab der kommenden Saison einzuführen. Sie wäre demnach die erste Fußball-Liga in Europa mit einem solchen Logo.

Dabei handelt es sich um eine Art Sticker, den volljährige Spieler ausschließlich bei ihrem ersten Bundesliga-Einsatz gut sichtbar auf ihrem Trikot tragen. Laut "Bild" stimmten einem entsprechenden Antrag  die 36 Profivereine auf der DFL-Versammlung am Donnerstag in Frankfurt zu.

Nach dem Spiel soll das Logo dann wieder abgenommen und für einen anderen Zweck genutzt werden. DFL-Partner "Topps" arbeite es dann in eine spezielle Sammelkarte des Spielers ein.

"Debut Patch" wurde 2024 in der MLS eingeführt

Das "Debut Patch" wurde im vergangenen Jahr in der MLS eingeführt, inklusive der nachträglichen Verwertung des Logos als Teil einer einmaligen Sammelkarte.

Die Idee stammt aus einer Kooperation mit "Fanatics Collectibles", die in Nordamerika Sammelkarten vertreiben. Das Logo wird da auf eine Sammelkarte des jeweiligen Spielers geklebt, der die Karte dann noch mit seinem Autogramm versieht.

Die Karten werden daraufhin in zufällige Packs verteilt und sind unter Sammlern heiß begehrt. Angeblich wurden für Karten von namhaften Spielern bereits vierstellige Summen aufgerufen.

