In der Bundesliga werden Debütanten zukünftig wohl an einem Logo auf dem Trikot zu erkennen sein. In der MLS wurde das "Debut Patch" schon 2024 eingeführt.

Thomas Müller hat es schon bei den Vancouver Whitecaps getragen, nun soll es offenbar auch die Trikots von Debütanten in der Bundesliga zieren: das "Debut Patch".

Wie die "Bild" berichtet, entschied sich die Deutsche Fußball-Liga dafür, das Logo ab der kommenden Saison einzuführen. Sie wäre demnach die erste Fußball-Liga in Europa mit einem solchen Logo.

Dabei handelt es sich um eine Art Sticker, den volljährige Spieler ausschließlich bei ihrem ersten Bundesliga-Einsatz gut sichtbar auf ihrem Trikot tragen. Laut "Bild" stimmten einem entsprechenden Antrag die 36 Profivereine auf der DFL-Versammlung am Donnerstag in Frankfurt zu.

Nach dem Spiel soll das Logo dann wieder abgenommen und für einen anderen Zweck genutzt werden. DFL-Partner "Topps" arbeite es dann in eine spezielle Sammelkarte des Spielers ein.