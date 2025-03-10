Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 5. Dezember, 09:23 Uhr: Bayern und BVB offenbar an Brasilien-Talent dran +++ Der FC Bayern München zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Brasilien-Talent Ze Lucas. Das berichten die brasilianischen Medien "Globo" und "All Things Brazil". Neben den Bayern sollen auch Borussia Dortmund, der FC Barcelona und Real Madrid den 17-Jährigen beobachten. Der Youngster gehört bereits zu den Leistungsträgern beim brasilianischen Erstligisten Sport Recife und führte jüngst die U17-Nationalmannschaft bei der WM als Kapitän an. Ze Lucas gilt als zweikampfstarker Sechser, die Ausstiegsklausel liegt bei 50 Millionen Euro. Allerdings soll Recife, das gegen den Abstieg kämpft, laut "Globo" bereits bei einer Summe ab 15 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Ein Wechsel käme jedoch erst im kommenden Sommer infrage, da Ze Lucas erst im März volljährig wird. Laut FIFA-Regularien dürfen Spieler erst mit 18 Jahren von außerhalb Europas zu einem europäischen Klub wechseln.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 4. Dezember, 22:03 Uhr: Brighton-Star Baleba ein Bayern-Kandidat für das Mittelfeld? +++ Der FC Bayern München hat wohl bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger für Leon Goretzka einen Kandidaten ausgemacht. Laut "tz" soll der Rekordmeister Interesse an Brightons Carlos Baleba haben. Der 21-jährige Kameruner ist unter dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler beim Premier-League-Klub im zentralen Mittelfeld gesetzt. Entsprechend würde das Toptalent auch ganz sicher kein Schnäppchen werden. Dem Bericht nach sollen die "Seagulls" erst ab einer Ablösesumme von 85 Millionen Euro bereit sein, über einen möglichen Verkauf Balebas nachzudenken. Dessen Vertrag bei Brighton läuft noch bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Außerdem soll der Nationalspieler auch längst bei den großen englischen Klubs auf dem Zettel stehen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 4. Dezember, 16:34 Uhr: FC Bayern wohl vor Verpflichtung von Abwehr-Juwel Olaya +++ Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der FC Bayern mit dem ecuadorianischen Klub SD Aucas auf einen Transfer von Abwehr-Juwel Virgilio Olaya geeinigt. Allerdings dürfte der 17-Jährige nicht sofort bei Erreichen der Volljährigkeit nach München kommen, zumal sein Geburtstag auch außerhalb des Transferfensters liegt (3. Februar). Somit könnte Olaya frühestens im Sommer 2026 an die Säbener Straße kommen. Der ecuadorianische Journalist Reinaldo Romero wiederum berichtet, dass als nächster Schritt nach dem Wechsel im Sommer 2026 nach München schon eine Leihe des Innenverteidigers geplant sei. Für SD Aucas spielt Olaya bereits einige Male in der ersten Liga Ecuadors.

+++ 3. Dezember, 06:27 Uhr: Lennart-Karl-Verlängerung steht bevor - wollte Frankfurt ihn abwerben? +++ Laut einem Bericht der "Sport Bild" steht eine Verlängerung des Vertrags von Lennart Karl bevor. Im kommenden Februar wird Karl 18 Jahre alt, an diesem Tag verlängert sich sein Vertrag automatisch bis 2029, weil der Kontrakt dann in einen Profivertrag umgewandelt wird. Demnach soll es zuvor Abwerbungsversuche gegeben haben, unter anderem von Eintracht Frankfurt. Der Klub, bei dem Karl viereinhalb Jahre ausgebildet wurde. Auch Newcastle United und Ajax Amsterdam sollen Interesse gezeigt haben. Max Eberl soll Karl jedoch früh eine Perspektive aufgezeigt gezeigt haben, die sich nun auf dem Platz bemerkbar macht. Der 17-Jährige stand in circa ein Drittel der Pflichtspiele des FCB in der Startelf.

- Anzeige -

+++ 2. Dezember, 10:15 Uhr: Warum bekommt Pavlovic den Vorzug vor Goretzka? +++ Kompany äußert sich auch dazu, dass im Moment Aleksandar Pavlovic auf der Doppelsechs öfter spielt als Leon Goretzka. Für beide geht es ja auch darum, sich für die WM im kommenden Jahr zu empfehlen. "Als Spieler hast du in einem WM-Jahr immer mehr Druck. Aber ich möchte es gerne nutzen, um die Leistungen von allen zu verbessern. Dieser Konkurrenzkampf ist nicht schlecht für uns. Jeder hat seine Minuten bekommen und wenn es mal so ist, dass der eine oder andere Spieler öfter spielt, ist es eine Frage der aktuellen Form. Da versuche ich immer das zu machen, was richtig ist für die Mannschaft." Auch interessant: FC Bayern München stellt umstrittenes Aufwärmshirt vor - neues Heimtrikot geleakt?

- Anzeige -

+++ 2. Dezember, 10:10 Uhr: Neuer "ist der erste Ansprechpartner" +++ Sportvorstand Max Eberl wurde einmal mehr zu Manuel Neuer gefragt. "Meine Meinung steht: Ich finde, er gehört trotz seines Alters zu den besten Torhütern der Welt. Manuel entscheidet, ob er zur WM fahren möchte oder nicht, ob sein Rücktritt immer noch gilt", sagte Eberl. Und was eine Vertragsverlängerung betrifft: "Manu ist der erste Ansprechpartner. Mit ihm werden wir darüber reden, was dann passiert, wie er sich fühlt und das ist das, was gerade Stand der Dinge ist."

- Anzeige -

+++ 2. Dezember, 10:05 Uhr: K.o.-Spiele im Pokal "ein guter Druck" +++ Auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei Union Berlin sprach Trainer Vincent Kompany auch darüber, wie groß der Druck ist, endlich mal wieder den Pokal zu gewinnen. Zuletzt gelang das 2019/20. "Es ist guter Druck. Später in der Saison wollen wir nochmal diesen Druck spüren. Und er kann gerne nochmal größer werden, dieser Druck. Wir wollen diese Spiele. Es ist klar, was ein K.o.-Spiel bedeutet. Wir möchten eine gute Leistung bringen, aber letztendlich wollen wir siegen. Und ob das jetzt in den ersten 90 Minuten passiert oder vielleicht in den letzten 30 Minuten - wir sind vorbereitet auf alles. Ich kann uns aber nicht ins Finale reden. Ich hoffe, dass wir zeigen können, dass wir gerne dorthin wollen."

- Anzeige -

+++ 29. November, 18:45 Uhr: Manuel Neuer skizziert Zeitplan für mögliche Verlängerung +++ Nach wie vor halten die Spekulationen an, ob Manuel Neuer über den Sommer 2026 hinaus im Tor des FC Bayern München stehen wird. Der Vertrag des langjährigen Stammkeepers läuft aus. Nun hat der Routinier einen Zeitplan skizziert, bis wann es eine Entscheidung geben soll. "Richtung März hin in der Nationalmannschaftspause", kündigte Neuer bei "Sky" eine möglichen Entscheidung über einen Verbleib beim Rekordmeister an: "Ich muss mir schon meine Gedanken machen, wie es weitergeht". Bayerns Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich nach dem 3:1-Sieg über St. Pauli ebenfalls zur Personalie Neuer in der Mixed Zone: "Wir haben gesagt, wir sprechen im neuen Jahr. Er genießt es, glaube ich, auch gerade. Einfach, dass er so fit ist und dass er er auf dem Level so spielen kann mit dem Alter, was nicht selbstverständlich ist.“

- Anzeige -

+++ 29. November, 17:28 Uhr: Crystal Palace erkundigt sich wohl wegen Sacha Boey +++ Bei Bayerns Rechtsverteidiger Sacha Boey könnte sich wohl ein Abgang im Januar 2026 andeuten. Wie die "Bild" berichtet, soll sich nun ein erster Interessent beim deutschen Rekordmeister gemeldet haben. Demnach gibt es Kontakt zwischen den Münchnern und Premier-League-Klub Crystal Palace. Die Bayern sollen wohl bereit sein, Boey trotz Vertrages bis 2028 abzugeben, sollt ein passendes Angebot für den Franzosen auf dem Tisch liegen. Die Münchner holten Boey im Januar 2024 für kolportierte 30 Millionen Euro Ablöse von Galatasaray Istanbul. An der Säbener Straße konnte sich der 25-Jährige aber nie dauerhaft behaupten.

+++ 29. November, 13:45 Uhr: Wildern die Bayern in Frankfurt? +++ Wildert der FC Bayern bei einem Bundesliga-Konkurrenten? An Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt sollen zahlreiche Top-Klubs aus dem Ausland interessiert sein, laut "The Athletic" soll inzwischen aber auch der deutsche Rekordmeister ein Auge auf ihn geworfen haben. Dem Bericht nach ist es fast sicher, dass Larsson seine letzte Saison bei der SGE absolviert und sich im kommenden Sommer einem größeren Klub anschließt. Im Gespräch ist demnach eine Ablöse von mindestens 50 bis 55 Millionen Euro. Larsson kam 2023 von seinem schwedischen Jugendverein Malmö an den Main. Unter Trainer Dino Toppmöller ist er einer der Schlüsselspieler, auch wenn er seit Mitte November aufgrund einer Muskelverletzung ausfällt. Ob ein Larsson-Transfer nach München sinnvoll wäre, darf aber zumindest bezweifelt werden. Mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof hat der FCB diverse Optionen auf der entsprechenden Position im Mittelfeld, zudem wird auch über eine Verlängerung des Vertrags von Leon Goretzka nachgedacht. Larsson ist noch bis 2029 vertraglich an die SGE gebunden.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 28. November, 18:52 Uhr: Star-Stürmer gibt dem Rekordmeister wohl positive Signale +++ Laut dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hat Harry Kane den Verantwortlichen des Rekordmeisters mitgeteilt, dass er trotz Ausstiegsklausel im Sommer den Verein nicht verlassen möchte. Demnach könnte er den Verein für 65 Millionen Euro verlassen. Zuletzt gab es Gerüchte um ein Interesse des FC Barcelona, das aber öffentlich dementiert wurde. Die Chancen der Katalanen stünden ohnehin schlecht. Zur "Bild" sagte der Torjäger:"Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben." Eine vorzeitige Verlängerung scheint demnach aktuell am wahrscheinlichsten zu sein. Auch Max Eberl rechnet dem FCB gute Chancen aus: "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?"

+++ 27. November, 18:08 Uhr: Arsenal packt wohl FCB-Star Michael Olise auf die Wunschliste +++ Der FC Arsenal steigt laut "The Daily Briefing" wohl nun auch in den Transferpoker um Bayern-Star Michael Olise ein. Demnach soll der Münchner Champions-League-Gegner den Franzosen genau beobachten und auch bereit sein, für den Offensivspieler zu bieten, sollte dieser auf den Markt kommen. Damit stehen die "Gunners" wohl in Konkurrenz zum FC Liverpool und Manchester United, die den 23-Jährigen angeblich ebenfalls auf dem Zettel haben sollen. In Liverpool gilt Olise laut Insider Mark Brus sogar als Topkandidat auf die Nachfolge von Superstar Mohamed Salah. Allerdings wäre Olise selbst für englische Verhältnisse wohl kein Schnäppchen. Dem Bericht nach dürften 130 Millionen Euro als mögliche Schmerzgrenze der Bayern angesehen werden, bei der die Verantwortlichen an der Säbener Straße über einen Verkauf nachdenken könnten. Olises Vertrag in München läuft noch langfristig bis zum 30. Juni 2029. Der FC Bayern zahlte für den gebürtigen Londoner im Sommer 2024 kolportierte 53 Millionen Euro an Crystal Palace, wo er einst schon Premier-League-Erfahrung sammelte und den Durchbruch schaffte. Für Arsenal spielte Olise übrigens schon in der Jugend, ebenso für den FC Chelsea, für Manchester City und für den FC Reading.

- Anzeige -

+++ 27. November, 07:21 Uhr: Harry Kane von Arsenal-Fans verhöhnt +++ Bei der Niederlage des FC Bayern München beim FC Arsenal (1:3) blieb vor allem Einer blass: Mittelstürmer Harry Kane. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der beim Erzrivalen der Gunners, Tottenham Hotspur, eine Vereinslegende ist, hatte kaum eine nennenswerte Aktion. Dementsprechend hämisch wurden die Arsenal-Fans auch beim Stand von 3:1 für ihr Team. "Harry, what's the score?" sangen sie, also zu deutsch: "Harry, wie steht's gerade?" Angesprochen darauf wollte sich Kane beim Sender "TNT Sport" auf das Sportliche konzentrieren: "In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr die gleiche Intensität wie zuvor, haben zu viele Zweikämpfe verloren und Arsenal hat uns dafür bestraft." Auch interessant: FC Bayern München verliert beim FC Arsenal: Defensive überfordert, Harry Kane hängt in der Luft Und: FC Bayern beim FC Arsenal: Stimmen zum Spiel Sowie: FC Bayern verliert beim FC Arsenal: Sechs Fünfer, nur Youngster ein Lichtblick - Noten zum Champions-League-Spiel

- Anzeige -

+++ 26. November, 20:53 Uhr: Eberl bringt Harry Kane für den Ballon d'Or in Position +++ Max Eberl hat Harry Kane für den Ballon d'Or positioniert. Im Gespräch mit "DAZN" lobte der Sportvorstand des FC Bayern München die Entwicklung des Engländers in den höchsten Tönen: "Harry ist in der Form seines Lebens. Ich glaube, er fühlt sich extrem wohl, auch mit der Mischung in der Mannschaft, wie wir Fußball spielen." Der Mittelstürmer sei "ein kompletter Spieler, der sich im hohen Alter noch entwickelt hat". Und das nicht erst in München: "Was er über ein Jahrzehnt jetzt geleistet hat und wie er sich jetzt immer noch in seinem Alter entwickelt, ich finde, das ist nur die Berechtigung, dass er irgendwann auch mal beim Ballon d'Or eine Rolle spielt." Eine individuelle Auszeichnung, die einst auch bei Robert Lewandowski dazu führte, dass er den Rekordmeister früher verließ, als man es sich beim FCB gewünscht hätte. Auch bei Kane gibt es immer wieder Gerüchte über eine Ausstiegsklausel, die im Sommer 2026 zu einem Wechsel führen könnte. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. "Wär schön", sagte Eberl lachend auf die Frage, ob Gespräche über eine Verlängerung mit dem Stürmer so leicht werden würden wie mit Vincent Kompany zuletzt: "Er fühlt sich sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl, also was spricht dagegen?"