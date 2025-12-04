Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Mainz 05: Christian Heidel kündigt baldige Trainervorstellung an - Verwirrung um Henriksen-Nachfolger
- Aktualisiert: 05.12.2025
- 10:03 Uhr
- ran.de
Beim 1. FSV Mainz suchen die Verantwortlichen einen Nachfolger für Ex-Coach Bo Henriksen. Um den angeblichen Kandidaten Urs Fischer gibt es widersprüchliche Berichte.
Nach zwölf Spieltagen in der Bundesliga und nur sechs Punkten hat Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 die Reißleine gezogen. Der Bundesligist trennte sich von Trainer Bo Henriksen.
Der Däne saß in 68 Pflichtspielen der Mainzer auf der Bank, führte den Klub vom Abstiegskampf zunächst zum Klassenerhalt und in der zurückliegenden Saison sogar ins internationale Geschäft.
Auf einen Nachfolger müssen die Fans des FSV aber wohl nicht mehr lange warten.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
"Sie können davon ausgehen, dass wir sehr, sehr sicher sind, einen Trainer gefunden zu haben", sagte Sportvorstand Christian Heidel auf einer Pressekonferenz des Bundesligisten am Donnerstag.
Heidel kündigte sogar an, dass "in Richtung Wochenende" der Nachfolger von Henriksen wohl schon offiziell vorgestellt werden könnte.
Mainz 05: Widersprüchliche Berichte um Urs Fischer
Bis der neue Trainer offiziell ist, hat der bisherige Mainzer U23-Trainer Benjamin Hoffmann interimsweise die Verantwortung als Trainer der Profis übernommen.
Er wird den FSV auch am Freitagabend im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach betreuen (ab 20:30 Uhr im Liveticker).
Von "Sky" wurde zuletzt mit Urs Fischer der langjährige Erfolgstrainer von Union Berlin als angeblicher Kandidat beim FSV ins Spiel gebracht. Allerdings gibt es hierzu widersprüchliche Berichte. Das Portal "transfermarkt.de", das erst kürzlich ein Interview mit Fischer führte, behauptet, dass der Schweizer definitiv nicht neuer Mainz-Coach werde.
In diesem Interview bestätigte Fischer, dass er sich wieder bereit für eine neue Aufgabe als Cheftrainer fühle: "Die tägliche Arbeit auf dem Platz fehlt mir. Das gemeinsame Arbeiten mit der Mannschaft, das ist etwas, das mir sehr viel bedeutet. Und ich muss sagen: Ich wäre mittlerweile auch wieder bereit, eine neue Aufgabe anzunehmen."