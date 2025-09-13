RB Leipzig kommt in der Bundesliga langsam auf Touren. Beim 1. FSV Mainz reicht dem Team von Trainer Ole Werner ein Treffer.

Kein Timo Werner, aber der nächste Arbeitssieg: RB Leipzig hat auch das knifflige Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 gewonnen und kommt so langsam in der neuen Saison der Bundesliga an.

Das Team von Trainer Ole Werner setzte sich am 3. Spieltag mit 1:0 (1:0) durch, es war der zweite Sieg in Folge für die Sachsen, die zum Auftakt noch beim FC Bayern untergegangen waren (0:6). Ex-Nationalspieler Werner spielte trotz der jüngsten Spekulationen um ein Comeback keine Rolle, Leipzigs Rekord-Stürmer stand wie üblich nicht im Kader.

Stattdessen traf Neuzugang Johan Bakayoko (40.) sehenswert zum Sieg für RB, das mit nun sechs Punkten den Kontakt zur Spitzengruppe herstellte. Für Mainz dagegen wird der Saisonstart zur Herausforderung: Mit nur einem Punkt aus drei Spielen steht das Team von Trainer Bo Henriksen unmittelbar vor der Abstiegszone.

Noch unter der Woche war Timo Werner ein Dauerthema rund um RB gewesen. Zehn Monate nach seinem bislang letzten Bundesligaspiel ist eine Rückkehr des einstigen Torjägers zumindest nicht mehr ausgeschlossen, das hatten Aussagen von Trainer Werner zuletzt nahegelegt. In Mainz dann allerdings: keine Spur von Stürmer Werner auf dem Spielberichtsbogen.