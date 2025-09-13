Anzeige
La Liga

FC Barcelona: Hansi Flick sauer auf Nationaltrainer wegen Ausfall von Jungstar Lamine Yamal

  • Aktualisiert: 13.09.2025
  • 14:10 Uhr
  • SID

Der FC Barcelona muss gegen den FC Valencia ohne Lamine Yamal auskommen. Die Schuld daran sieht Trainer Hansi Flick auch bei der spanischen Nationalmannschaft.

Trainer Hansi Flick hat verärgert auf den Ausfall von Jungstar Lamine Yamal für das Spiel seines FC Barcelona gegen den FC Valencia am Sonntagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) reagiert. Flick kritisierte insbesondere die langen Einsätze von Yamal für Europameister Spanien in der WM-Qualifikation bei den klaren Siegen in Bulgarien (3:0) und in der Türkei (6:0).

"In jedem Spiel lagen sie mit mindestens drei Toren vorne, er spielte 79 und 73 Minuten. Zwischen den Spielen hat er nicht trainiert. Das ist keine Rücksichtnahme auf die Spieler", sagte der ehemalige Bundestrainer.

Dabei sei das 18 Jahre alte Offensivjuwel schon "mit Schmerzen zur Nationalmannschaft gefahren, hat nicht trainiert und Schmerzmittel bekommen", erklärte Flick.

Flick kritisiert Kommunikation mit de la Fuente: "Könnte besser sein"

Er bemängelte zudem seinen Austausch mit Nationaltrainer Luis de la Fuente: "Vielleicht liegt es einfach daran, dass mein Spanisch nicht gut ist und sein Englisch nicht gut. Die Kommunikation könnte besser sein." Mit de la Fuente habe es nur einen kurzen Austausch per SMS gegeben.

Yamal droht aufgrund seiner Leistenprobleme auch für den Champions-League-Auftakt des spanischen Meisters am Donnerstag bei Newcastle United auszufallen. "Ich war auch schon für die Nationalmannschaft zuständig und weiß, wie hart dieser Job sein kann, aber die Kommunikation mit den Vereinen war immer gut", sagte Flick.

