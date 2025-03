Paukenschlag in der Bundesliga! RB Leipzig entbindet Trainer Marco Rose mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben.

Beben bei RB Leipzig! Der Bundesliga-Klub stellt Trainer Marco Rose frei, das gab der Klub in einer Mitteilung bekannt. So hat der Verein den Coach "am heutigen Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden". Auch die Co-Trainer Alexander Zickler, Marco Kurth und Frank Geideck sowie der Leiter Lizenzspieler, Frank Aehlig, wurden freigestellt.

"Wir haben sehr lange an die Konstellation mit Marco und seinem Team geglaubt und bis zuletzt alles versucht, gemeinsam die Trendwende zu schaffen", wird Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, in der Mitteilung zitiert.

"Angesichts der Entwicklung und der ausbleibenden Ergebnisse sind wir allerdings fest davon überzeugt, dass wir für die verbleibenden Spiele einen neuen Impuls benötigen, um unsere Saisonziele zu erreichen."

Und weiter: "Wir möchten uns bei Marco und seinem Trainerteam für die letzten zweieinhalb Jahre, die gemeinsamen Erfolge und den Einsatz für unseren Club bedanken.“