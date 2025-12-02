- Anzeige -
Bundesliga - Sandro Wagner nach Entlassung bei Augsburg trotzdem optimistisch: "Werden darauf aufbauen"

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 10:09 Uhr
  • SID

Trotz seiner frühen Entlassung bei der ersten Station als Cheftrainer blickt Sandro Wagner weiterhin optimistisch nach vorn.

Als das erste große Kapitel seiner Trainerkarriere frühzeitig beschlossen war, blickte Sandro Wagner schon wieder optimistisch voraus.

"Mein Trainerteam und ich durften in den vergangenen Monaten viel lernen, und wir werden darauf aufbauen", schrieb der 38-Jährige nach der plötzlichen Trennung vom FC Augsburg in einer kurzen Nachricht bei LinkedIn und ergänzte: "Die Liebe für den Fußball ist ungebrochen!"

Wagners Karriere an der Seitenlinie aber hat mit der "einvernehmlichen" Trennung vom FCA am Montag ihren ersten dicken Kratzer bekommen.

"Wir wollten alle gemeinsam viel verändern! Das braucht Zeit", schrieb Wagner, "aber Fußball ist ein Tagesgeschäft."

Sandro Wagner wünscht dem Augsburg weiterhin alles Gute

Und in diesem hatte der FCA unter dem früheren Assistenten von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der bisherigen Saison viel zu selten überzeugt, die erhoffte spielerische Weiterentwicklung blieb aus.

Statt das Image der "grauen Maus" abzulegen, ist Augsburg unter Wagner wieder im Abstiegskampf gelandet.

Nach der jüngsten Niederlage in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim (0:3) fehlte nun wohl auch Wagner selbst der Glaube, noch einen Ausweg aus der sportlichen Krise zu finden.

Versöhnliche Worte für seinen ersten Arbeitgeber als Cheftrainer in der Bundesliga fand er dennoch. "Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft, FC Augsburg 1907!", beendete Wagner seine Nachricht: "Der FCA ist und bleibt ein toller Verein!"

