Trotz seiner frühen Entlassung bei der ersten Station als Cheftrainer blickt Sandro Wagner weiterhin optimistisch nach vorn.

"Mein Trainerteam und ich durften in den vergangenen Monaten viel lernen, und wir werden darauf aufbauen", schrieb der 38-Jährige nach der plötzlichen Trennung vom FC Augsburg in einer kurzen Nachricht bei LinkedIn und ergänzte: "Die Liebe für den Fußball ist ungebrochen!"

Wagners Karriere an der Seitenlinie aber hat mit der "einvernehmlichen" Trennung vom FCA am Montag ihren ersten dicken Kratzer bekommen.