Sandro Wagner führt den FC Augsburg zum wichtigen Bundesliga-Erfolg gegen den Hamburger SV und beendet damit seine Negativserie. Nach fünf Niederlagen in Folge brachte der Treffer von Anton Kade die Entscheidung für Augsburg. Sandro Wagner und seinem FC Augsburg ist in der Fußball-Bundesliga der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Der FCA besiegte Aufsteiger Hamburger SV mit 1:0 (0:0) und beendete nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg seine Negativserie. Der Druck auf den Trainer war vor der wegweisenden Partie groß gewesen. Die Augsburger wollen nun gegen Hoffenheim, Leverkusen und Frankfurt nachlegen. Anton Kade gelang in der 76. Minute der umjubelte Siegtreffer für das Heimteam, das in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte gegen Keven Schlotterbeck (81.) in Unterzahl spielte.

Für den HSV war es das fünfte Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Die Mannschaft von Merlin Polzin, der am Montag genau ein Jahr als HSV-Trainer im Amt ist, rutscht immer weiter ab. Die Hamburger sind nun in den zwei Heimspielen gegen Stuttgart und Bremen gefordert. Wagner (37) hatte schon vor Anpfiff die Bedeutung der Partie unterstrichen. "Das Spiel ist wichtig, Schrägstrich sehr wichtig", sagte er. Wichtig sei zudem, "dass wir über harte Arbeit in die Erfolgsspur kommen".

