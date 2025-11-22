Der FC Bayern verpatzt gegen den SC Freiburg die Anfangsphase, setzt sich am Ende aber vor allem dank eines starken Duos souverän durch. Noten und Einzelkritik des FCB. Von Martin Volkmar Gelungenen Generalprobe mit ein paar Schönheitsfehlern. Der FC Bayern München bleibt nach einem 6:2 (2:2) über den SC Freiburg souveräner Bundesliga-Tabellenführer und kann zuversichtlich in den Champions-League-Kracher am Mittwoch beim FC Arsenal gehen. Allerdings hatte die ohne einige geschonte Stammspieler angetretenen Münchner in der Anfangsphase riesige Probleme gegen die aufmüpfigen Gäste, die nach 18 Minuten 2:0 führten.

Doch danach drehte das Team von Vincent Kompany vor allem durch zwei überragende Offensivspieler die Begegnung und gewann am Ende deutlich. ran hat die Noten und Einzelkritik der Bayern:

Manuel Neuer Ungewohntes Bild für den in der Liga meist arbeitslosen Kapitän, der schon nach 18 Minuten zweimal den Ball aus dem Tor holen muss. Beim 0:1 von Suzuki aus kurzer Entfernung chancenlos (12.), beim zweiten Gegentreffer durch Manzambi (18.) verspekuliert er sich aber ein wenig. Danach deutlich weniger gefordert. ran-Note: 3

Josip Stanisic Darf anstelle des zunächst geschonten Konrad Laimer auf seiner Stammposition rechts hinten spielen. Kommt dort aber nicht nur beim 0:1 zu spät, sondern unterstützt auch Olise offensiv deutlich weniger als der Österreicher. ran-Note: 4

Jonathan Tah Kann der Abwehr ebenfalls zu Beginn keine Stabilität geben, auch wenn er nicht direkt für die Gegentreffer verantwortlich ist. Nach dem 0:2 zunehmend souveräner, weil die Gäste sich auch weit zurückziehen. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Schwache Vorstellung des Franzosen, der nach wie vor um einen neuen Vertrag pokert. Bei beiden Gegentoren zu spät, strahlt auch sonst in der misslungenen Anfangsphase kaum Sicherheit aus. In der Folge sicherer, da auch weniger gefordert. Kurz nach der Pause dann entscheidend nach Olises Ecke zur Stelle, die er ungedeckt aus kurzer Distanz zum 3:2 einschießt und damit sein erstes Saisontor feiert. Macht nach 77 Platz für Kim. ran-Note: 3

Tom Bischof Der Youngster darf erneut als Aushilfs-Linksverteidiger ran und hat seine Seite besser im Griff. Nach vorne aber ohne nennenswerte Szenen. Geht zur zweiten Hälfte ins defensive Mittelfeld und zeigt dort ein ordentliches Spiel. ran-Note: 3

Mainz - Kohr sagt nach Horrorfoul sorry: "Bin selbst erschrocken"

Aleksandar Pavlovic Hat wie die gesamte Mannschaft in der Anfangsphase große Schwierigkeiten, für Ordnung in der Rückwärtsbewegung zu sorgen. Kommt danach immer besser in die Partie. Scheitert mit einem Schuss kurz vor dem 2:2 an Atubolu. Bereitet mit etwas Glück das 4:2 von Kane vor. ran-Note: 3

Leon Goretzka Der Nationalspieler, der anstelle des pausierenden Joshua Kimmich in die Startelf rückt, hat zumindest in der ersten Hälfte einen gebrauchten Nachmittag. Kann keine Werbung für einen Einsatz gegen Arsenal machen und geht zur Pause für Laimer vom Platz. ran-Note: 4

Lennart Karl Der U21-Nationalspieler nutzt seine Chance in Abwesenheit des angeschlagenen Serge Gnabry und zeigt im zentralen offensiven Mittelfeld eine überragende Leistung. Trifft zum wichtigen Anschlusstreffer (22.), bereitet den Ausgleich und auch zusammen mit Pavlovic das 4:2 vor und hat auch sonst zahlreiche gute Aktionen. Pech, dass sein zweites Tor zum vermeintlichen 3:2 wegen Abseits zurückgenommen wird (52.). Muss nach 71 Minuten wegen Rückenbeschwerden für Jackson Platz machen. ran-Note: 1

Michael Olise Erneut ein bärenstarkes Spiel des Franzosen. Dreht nach mäßigem Beginn auf und ist neben Karl maßgeblich an der Wende beteiligt. Gibt die Vorlagen zum 1:2 und zum 5:2 sowie per Eckstoß zum 3:2, erkämpft den Ball vor dem 4:2 und trifft vor allem mit schönem Flachschuss zum wichtigen 2:2 kurz vor dem Halbzeitpfiff sowie kurz vor Schluss wunderbar von der Strafraumgrenze zum 6:2 (84.). Seine Bundesliga-Treffer fünf und sechs. ran-Note: 1

Luis Diaz Trotz seiner Drei-Spiele-Sperre für die Champions League darf der Kolumbianer aufgrund des Ausfalls von Gnabry mitspielen, die Begegnung läuft aber weitgehend an ihm vorbei. Fast keine nennenswerte Szene in der Offensive bis zur 69. Minute, als er nach schönem Solo knapp vorbeischießt. ran-Note: 4

Harry Kane Der Torjäger kommt lange gegen die konzentriert agierende Freoiburger Abwehr überhaupt nicht ins Spiel und hat erst nach 42 Minute seine erste gute Aktion, seine scharfe Hereingabe wird aber von Ginter noch zur Ecke abgewehrt. Nach dem Wechsel dann griffiger. Zunächst noch geblockt (54.), dann aber mit dem Tor zum 4:2 (60.). Steht damit bereits wieder bei 14 Treffern in der Liga. ran-Note: 2

Konrad Laimer Der Österreicher kommt zur zweiten Halbzeit für Goretzka in die Begegnung, rückt aber nach links hinten. Hat wie gewohnt defensiv keine Schwierigkeiten, hält sich aber nach vorne etwas zurück. ran-Note: 3

Nicolas Jackson Die Chelsea-Leihe wird nach 71 Minuten für Karl eingewechselt und rückt in die Sturmspitze, während Kane sich etwas zurückfallen lässt. Trifft nur sieben Minuten später seiner ersten Chance eiskalt zum 5:2. ran-Note: 2

Kompany schwärmt über Bayern-Star: "Wenn er zurück kommt..."

Min-Jae Kim Der Sükoreaner kommt nach 77 Minuten für Upamecano und räumt hinten das Wenige weg, was noch aufs Bayern-Tor kommt. ran-Note: ohne Bewertung

Hiroki Ito Der Japaner feiert sein Comeback nach dem dritten Mittelfußbruch und kommt nach 83 Minuten für Pavlovic zu seinem ersten Einsatz seit dem 29. März. Gibt mit einem schönen Pass auf Olise die Vorlage zum 6:2. ran-Note: ohne Bewertung