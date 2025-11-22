Nach dem Personalbeben und den Entlassungen von Trainer Paul Simonis und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz ist der VfL Wolfsburg noch tiefer in die Krise gerutscht. Gegen Bayer Leverkusen setzt es in der ersten Hälfte drei Gegentore.

Im ersten Spiel unter Interimscoach Daniel Bauer verpasste der VfL Wolfsburg erneut den Befreiungsschlag und unterlag Bayer Leverkusen 1:3 (0:3).

Leverkusen führte den VfL phasenweise vor und legte die bestehende Verunsicherung schonungslos offen: Jonas Hofmann (9.) brachte die Gäste früh in Führung, Edmond Tapsoba (25.) und Malik Tillmann (33.) legten nach.

Denis Vavro (57.) verkürzte nur noch. Für den VfL war es die dritte Liganiederlage in Serie und bereits die siebte im elften Saisonspiel. Der letzte Heimsieg liegt zehn Monate zurück. Bayer setzte den positiven Trend unter Trainer Kasper Hjulmand fort.