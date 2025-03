Die Bundesliga schreibt weiter Geschichte. An den jüngsten beiden Spieltagen gewinnt kein Team zu Hause.

Die Geschichte der Fußball-Bundesliga ist um ein weiteres Kapitel reicher. Erstmals seit der Gründung der Spielklasse gab es in einer Saison an zwei Spieltagen keinen Heimsieg, das steht nach dem 1:1 der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Heidenheim zum Abschluss der 25. Runde am Sonntag fest.

Bereits am vergangenen Wochenende waren die Auswärtsmannschaften ungeschlagen geblieben.

In diesem Fall sind nicht nur zwei Spieltage ohne Heimsieg äußerst ungewöhnlich, sondern vor allem der Fakt, dass diese direkt aufeinander folgten. Am 24. Spieltag hatten gar acht der neun Auswärtsteams gewonnen, am Wochenende darauf waren es "nur" fünf.