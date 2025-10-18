RB Leipzig bleibt im Spitzenrennen der Bundesliga durch einen Arbeitssieg gegen den Hamburger SV auf Kurs. Gegen den Aufsteiger Hamburger SV gewann die RB Leipzig ein enges Duell mit 2:1 (1:0) und schob sich zumindest vorübergehend auf Rang zwei. RB ist somit seit der deftigen Auftaktpleite gegen Bayern München (0:6) in sechs Spielen ungeschlagen. Zudem hält RB weiterhin die Serie, noch nie in seiner Bundesliga-Geschichte gegen einen Aufsteiger verloren zu haben. Der HSV musste nach dem überzeugenden 4:0-Heimerfolg gegen Mainz einen kleinen Dämpfer hinnehmen, steht aber weiterhin im gesicherten Mittelfeld. Bundesliga: VfB Stuttgart verschärft Wolfsburger Krise

Traumtor von Said El Mala: 1. FC Köln rettet einen Punkt gegen Augsburg Doppelpacker Christoph Baumgartner (45. und 50.) erzielte beide Treffer für Leipzig, Albert Lokonga (48.) glich zwischenzeitlich für die Gäste aus.

Verabschiedung von RB-Ikone Yussuf Poulsen Bereits vor dem Anpfiff stand ein besonderer Programmpunkt auf der Agenda: Yussuf Poulsen, mit 425 Pflichtspielen Leipziger Rekordspieler und im Sommer zum HSV gewechselt, wurde offiziell verabschiedet.

"Nach deiner aktiven Karriere stehen dir Tür und Tor offen bei RB Leipzig", sagte Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. "Danke Yussi Poulsen" hallte es aus der Leipziger Kurve - samt Choreografie. Beim Anpfiff nahm Poulsen zunächst auf der Hamburger Bank Platz. Seine Teamkollegen präsentierten sich jedoch auch ohne ihn mutig: Der HSV presste früh und störte den Leipziger Spielaufbau konsequent.

Doppelpacker Baumgartner als RB-Matchwinner Die erste große Chance hatten dennoch die Gastgeber: Baumgartner prüfte Daniel Heuer Fernandes am kurzen Eck, der den Ball zwar abwehren, aber nicht festhalten konnte. Nicolai Remberg klärte den Nachschuss in höchster Not. Der Aufsteiger blieb aber keineswegs chancenlos. Nach einer Ecke von Miro Muheim (33.) kam Ransford Königsdörffer zum Kopfball, brachte den Ball jedoch nicht aufs Tor. Kurz vor der Pause machte es Leipzig besser: Antonio Nusa flankte auf Baumgartner, der aus fünf Metern einköpfte.

Zwölf Jahre lang spielte Yussuf Poulsen für RB Leipzig. Im Sommer kehrte er seinem Herzensklub den Rücken und unterschrieb für zwei Jahre beim Hamburger SV.

Mit einer beeindruckende Choreo bedankten sich die Leipziger Fans für zwölf Jahre Blut, Schweiß und Tränen. Auf dem Banner eine Liebeserklärung an den Dänen: "Du warst unser Herz und bleibst unsere Seele."

425 Spiele, 95 Tore und 66 Assists.

Poulsen wechselte im Sommer für eine Million Euro Ablöse nach Hamburg. Auch weil er in Leipzig nicht mehr die große Rolle spielte. "Ich habe hier alles erlebt, was man mit einem Verein erleben kann – Aufstieg, Pokalsieg, Champions League. Es ist Zeit für ein neues Kapitel", rechtfertigte er damals seine Entscheidung.

