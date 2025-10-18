Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga - Serie hält dank Arbeitssieg: RB Leipzig schlägt den Hamburger SV

  • Aktualisiert: 18.10.2025
  • 17:25 Uhr
  • SID

RB Leipzig bleibt im Spitzenrennen der Bundesliga durch einen Arbeitssieg gegen den Hamburger SV auf Kurs.

Gegen den Aufsteiger Hamburger SV gewann die RB Leipzig ein enges Duell mit 2:1 (1:0) und schob sich zumindest vorübergehend auf Rang zwei. RB ist somit seit der deftigen Auftaktpleite gegen Bayern München (0:6) in sechs Spielen ungeschlagen.

Zudem hält RB weiterhin die Serie, noch nie in seiner Bundesliga-Geschichte gegen einen Aufsteiger verloren zu haben. Der HSV musste nach dem überzeugenden 4:0-Heimerfolg gegen Mainz einen kleinen Dämpfer hinnehmen, steht aber weiterhin im gesicherten Mittelfeld.

Doppelpacker Christoph Baumgartner (45. und 50.) erzielte beide Treffer für Leipzig, Albert Lokonga (48.) glich zwischenzeitlich für die Gäste aus.

Verabschiedung von RB-Ikone Yussuf Poulsen

Bereits vor dem Anpfiff stand ein besonderer Programmpunkt auf der Agenda: Yussuf Poulsen, mit 425 Pflichtspielen Leipziger Rekordspieler und im Sommer zum HSV gewechselt, wurde offiziell verabschiedet.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Joyn

"Nach deiner aktiven Karriere stehen dir Tür und Tor offen bei RB Leipzig", sagte Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. "Danke Yussi Poulsen" hallte es aus der Leipziger Kurve - samt Choreografie.

Beim Anpfiff nahm Poulsen zunächst auf der Hamburger Bank Platz. Seine Teamkollegen präsentierten sich jedoch auch ohne ihn mutig: Der HSV presste früh und störte den Leipziger Spielaufbau konsequent.

Doppelpacker Baumgartner als RB-Matchwinner

Die erste große Chance hatten dennoch die Gastgeber: Baumgartner prüfte Daniel Heuer Fernandes am kurzen Eck, der den Ball zwar abwehren, aber nicht festhalten konnte. Nicolai Remberg klärte den Nachschuss in höchster Not.

Der Aufsteiger blieb aber keineswegs chancenlos. Nach einer Ecke von Miro Muheim (33.) kam Ransford Königsdörffer zum Kopfball, brachte den Ball jedoch nicht aufs Tor. Kurz vor der Pause machte es Leipzig besser: Antonio Nusa flankte auf Baumgartner, der aus fünf Metern einköpfte.

Yussuf Poulsen zurück in Leipzig: Emotionaler Empfang für Klub-Legende

1 / 10
Bewegende Choreo für Poulsen
Zwölf Jahre lang spielte Yussuf Poulsen für RB Leipzig. Im Sommer kehrte er seinem Herzensklub den Rücken und unterschrieb für zwei Jahre beim Hamburger SV. Am 7. Bundesliga-Spieltag kehrte er zum Auswärtsspiel an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit einem solch emotionalen Empfang hatte er vermutlich nicht berechnet.
© Picture Point LE

Bewegende Choreo für Poulsen
Zwölf Jahre lang spielte Yussuf Poulsen für RB Leipzig. Im Sommer kehrte er seinem Herzensklub den Rücken und unterschrieb für zwei Jahre beim Hamburger SV. Am 7. Bundesliga-Spieltag kehrte er zum Auswärtsspiel an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit einem solch emotionalen Empfang hatte er vermutlich nicht berechnet.

Bewegende Choreo für Poulsen
Mit einer beeindruckende Choreo bedankten sich die Leipziger Fans für zwölf Jahre Blut, Schweiß und Tränen. Auf dem Banner eine Liebeserklärung an den Dänen: "Du warst unser Herz und bleibst unsere Seele."
© Jan Huebner

Bewegende Choreo für Poulsen
Mit einer beeindruckende Choreo bedankten sich die Leipziger Fans für zwölf Jahre Blut, Schweiß und Tränen. Auf dem Banner eine Liebeserklärung an den Dänen: "Du warst unser Herz und bleibst unsere Seele."

Bewegende Choreo für Poulsen
Poulsen bleibt bei den Fans unvergessen.
© Jan Huebner

Bewegende Choreo für Poulsen
Poulsen bleibt bei den Fans unvergessen.

RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende
RB-Geschäftsführer Johann Plenge, Red Bull-Chef Oliver Mintzlaff und RB-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer verabschiedeten den 31-Jährigen noch einmal offiziell vor den eigenen Fans.
© Picture Point LE

RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende
RB-Geschäftsführer Johann Plenge, Red Bull-Chef Oliver Mintzlaff und RB-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer verabschiedeten den 31-Jährigen noch einmal offiziell vor den eigenen Fans.

RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende
Auf der Anzeigetafel im Stadion sah man noch einmal die beeindruckende Bilanz. Von der dritten Liga bis in die Champions League: 425 Spiele, 95 Tore und 66 Assists.
© Picture Point LE

RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende
Auf der Anzeigetafel im Stadion sah man noch einmal die beeindruckende Bilanz. Von der dritten Liga bis in die Champions League: 425 Spiele, 95 Tore und 66 Assists.

RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende
Poulsen wechselte im Sommer für eine Million Euro Ablöse nach Hamburg. Auch weil er in Leipzig nicht mehr die große Rolle spielte. "Ich habe hier alles erlebt, was man mit einem Verein erleben kann – Aufstieg, Pokalsieg, Champions League. Es ist Zeit für ein neues Kapitel", rechtfertigte er damals seine Entscheidung.
© Jan Huebner

RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende
Poulsen wechselte im Sommer für eine Million Euro Ablöse nach Hamburg. Auch weil er in Leipzig nicht mehr die große Rolle spielte. "Ich habe hier alles erlebt, was man mit einem Verein erleben kann – Aufstieg, Pokalsieg, Champions League. Es ist Zeit für ein neues Kapitel", rechtfertigte er damals seine Entscheidung.

Poulsen - forever RB Leipzig
Die Fans bedanken sich mit für "12 Jahre unerbittlicher Einsatz für unsere Farben. Danke Yussuf!"
© Jan Huebner

Poulsen - forever RB Leipzig
Die Fans bedanken sich mit für "12 Jahre unerbittlicher Einsatz für unsere Farben. Danke Yussuf!"

Poulsen - forever RB Leipzig
Poulsen reagierte vor Anpfif sichtlich gerührt, bedankte sich immer wieder bei seinen Fans und blickte ungläubig ins weite Rund.
© DeFodi Images

Poulsen - forever RB Leipzig
Poulsen reagierte vor Anpfif sichtlich gerührt, bedankte sich immer wieder bei seinen Fans und blickte ungläubig ins weite Rund.

Poulsen - forever RB Leipzig
Für Poulsen gab es mehr Jubel als für die eigene Mannschaft
© Picture Point LE

Poulsen - forever RB Leipzig
Für Poulsen gab es mehr Jubel als für die eigene Mannschaft

Poulsen - forever RB Leipzig
Der Stürmer selbst nahm zunächst auf der Hamburger Bank Platz. Verletzungsbedingt hat in dieser Saison erst wenige Minuten auf dem Feld gesammelt.
© Picture Point LE

Poulsen - forever RB Leipzig
Der Stürmer selbst nahm zunächst auf der Hamburger Bank Platz. Verletzungsbedingt hat in dieser Saison erst wenige Minuten auf dem Feld gesammelt.

Nach dem Seitenwechsel belohnte sich der HSV für seinen engagierten Auftritt. Muheim legte für Lokonga ab, dessen Schuss von Nicolas Seiwald unhaltbar für Peter Gulacsi abgefälscht wurde. Leipzig antwortete jedoch postwendend: Baumgartner kombinierte sich mit Romolu durch und traf per Flachschuss ins kurze Eck.

Die Hamburger gaben sich trotz dem schnellen Gegentreffer nicht auf. In der 76. Minute kam Poulsen zu seinem Einsatz an alter Wirkungsstätte.

