13. SPIELTAG DER BUNDESLIGA
Hamburger SV vs. Werder Bremen: Bundesliga im Free-TV, Livestream und im Ticker - Ergebnis 3:2
- Aktualisiert: 07.12.2025
- 23:53 Uhr
- ran.de
Die Bundesliga hat ihr Nord-Derby zurück. Nach sieben Jahren Abszinenz empfängt der Hamburger SV den SV Werder Bremen. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.
Update, 07.12.: 18:15 Uhr: HSV gewinnt wildes Nordderby
Hamburg schlägt Bremen mit 3:2 und sichert sich im Nordderby einen wichtigen Dreier gegen den Erzrivalen. Unterm Strich ist der Heimsieg der Rothosen auch durchaus verdient, die schon im ersten Durchgang das bessere Team waren, jedoch zwei dicke Chancen ungenutzt ließen und dann kurz vor dem Pausenpfiff nach Fehler im Aufbauspiel in Rückstand gerieten. Im zweiten Durchgang drehten die Hausherren dann aber durch Lokonga und Vušković das Spiel, ehe Njinmah nur drei Minuten später den Ausgleich erzielte.
Daraufhin spielten beide Teams in einem zunehmend hitzigen Nordderby mit zahlreichen Rudelbildungen auf Sieg. Joker Poulsen war es dabei, der nicht einmal zwei Minuten nach seiner Einwechslung nach starken Muheim-Solo vor der Nordtribüne den 3:2-Endstand erzielte. Die Weserelf warf anschließend zwar noch einmal alles nach vorne, konnte die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden.
Bundesliga: So seht ihr das Nordderby im TV und Stream
Lange mussten sich die Fans gedulden, nun ist es endlich wieder so weit. Der HSV trifft am Sonntagnachmittag im Rahmen des Nord-Derbys auf den SV Werder Bremen (ab 15:30 Uhr im Liveticker).
Aufgrund der sieben Jahre andauernden Zweitliga-Phase der Hamburger, kam es lediglich in der Saison 2021/22 zu Duellen der beiden großen Nord-Klubs. Die zwei Matches fanden jedoch im Rahmen der 2. Bundesliga statt.
Der HSV schlägt sich im deutschen Oberhaus bislang wacker und verzeichnet immer wieder mal Achtungserfolge. Nach dem 2:1-Last-Minute-Sieg gegen den VfB Stuttgart am letzten Sonntag befinden sich die Rothosen in der Bundesliga-Tabelle immerhin auf dem 13. Platz.
Mit zwölf Punkten hat der HSV vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und vier Zähler Rückstand auf den SV Werder Bremen, der sich auf dem neunten Platz befindet. Die Bremer spielen trotz einiger Verletzungsprobleme eine grundsolide Saison.
Die Hauptproblematik der Werderaner liegt in der Mittelstürmer-Position. Victor Boniface konnte bislang nicht überzeugen, weshalb Horst Steffen immer wieder experimentierte und zuletzt auf den noch torlosen Keke Topp gesetzt hat.
Im direkten Vergleich der beiden Klubs führt Bremen mit 60 Siegen, 42 Remis und 51 Niederlagen.
Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Joyn: Das Wichtigste in Kürze
Hamburger SV vs. Werder Bremen im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Nord-Derby statt?
Bundesliga heute live: Läuft die Partie Hamburger SV vs. SV Werder Bremen im Free-TV?
Das Nord-Derby zwischen Hamburg und Bremen wird nicht live im Free-TV gezeigt.
Werder Bremen zu Gast beim HSV: Wo läuft das Match heute live im Pay-TV?
"DAZN" hat die Rechte an den Bundesligaspielen am Sonntag. Das Nord-Derby zwischen Hamburg und Bremen läuft auf dem linearen Kanal "DAZN1". Es ist jedoch ein kostenpflichtiges "DAZN"-Abo nötig, um den Sender empfangen zu können.
Bundesliga im Livestream: Wer zeigt das Nord-Derby zwischen Hamburg und Bremen heute live?
"DAZN" zeigt die Partie selbstredend auch im Livestream, der im Web oder über die App empfangbar ist. Auch hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Der SV Werder gastiert beim HSV: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Ticker zu Hamburg vs. Bremen gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Hamburger SV vs. Werder Bremen heute live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels
