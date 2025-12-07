- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga: Borussia Dortmund baut gegen Hoffenheim die Heimserie aus

  • Aktualisiert: 07.12.2025
  • 19:24 Uhr
  • SID

Borussia Dortmund hat den schmerzhaften Pokal-K.o. weggesteckt und seine eindrucksvolle Heimserie in der Bundesliga ausgebaut.

Im Duell der Champions-League-Aspiranten hat Borussia Dortmund die TSG Hoffenheim mit 2:0 (1:0) bezwungen und den dritten Tabellenplatz gefestigt.

Julian Brandt (43.) und Nico Schlotterbeck (60.) sicherten Dortmund mit ihren Toren den achten Sieg im zehnten Bundesliga-Heimspiel in Folge ohne Niederlage.

Das Team von Trainer Niko Kovac hält damit Kurs auf die Königsklasse, in der es am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker) gegen den FK Bodö/Glimt aus Norwegen einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen könnte. Die Kraichgauer verloren dagegen erstmals seit April wieder ein Auswärtsspiel in der Liga.

- Anzeige -
- Anzeige -

Kovac setzt wieder auf Guirassy

TSG-Coach Christian Ilzer ließ seine Mannschaft nach dem 3:0 gegen den FC Augsburg unverändert, Kovac rotierte dagegen: Fünf Positionen in der Startelf wechselte er gegenüber dem 0:1 am vergangenen Dienstag gegen Bayer Leverkusen. Hinein kam unter anderem Torjäger Serhou Guirassy. Trotz seines Doppelpacks zuletzt in der Champions League gegen den FC Villarreal hinkt der 29-Jährige seinen eigenen Ansprüchen als Torjäger hinterher: Seit Mitte September hat er in der Bundesliga nur einmal getroffen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Nach dem Pokal-Aus im Achtelfinale - und dem vorzeitigen Ende des vermeintlich leichtesten Weges zu einem Titel - hatte Kovac von seiner Mannschaft gefordert: "Wir müssen die Enttäuschung ausradieren." Gleichzeitig hatte er vor Hoffenheim gewarnt: "Es kommt eigentlich die stärkste Mannschaft zu uns, die wir bisher bespielt haben."

Nach sehr zerfahrenem Beginn versuchten beide Teams, über längere Ballbesitzphasen Sicherheit in ihr Spiel zu bringen. Doch sobald geradliniger nach vorne gespielt wurde, landete der Ball beim Gegner.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Kurz vor der Pause: Brandt sorgt für BVB-Führung

Erste Aufregung gab es in der 21. Minute, als Guirassy nach einer Flanke von Yan Couto völlig frei zum Schuss kam, aber, von Vladimir Coufal gestört, zu Boden ging. Schiedsrichter Florian Badstübner ließ trotz heftiger Dortmunder Proteste weiterspielen. Eine Minute später kam Julian Brandt zur ersten Torchance - doch Oliver Baumann parierte.

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten

1 / 15
<em><strong>Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten</strong><br>Alle zwei Jahre sorgt der Afrika-Cup dafür, dass einige Bundesligisten mitten in der Saison auf Nationalspieler verzichten müssen. Erstmals findet das Turnier über Weihnachten statt. Dennoch verpassen abgestellte Spieler vom 21. Dezember bis zum 18. Januar mindestens ein Bundesliga-Spiel, maximal aber vier. Die Abstellungspflicht gilt ab dem 15. Dezember. <strong>ran</strong> zeigt, welche Bundesliga-Spieler beim Turnier in Marokko dabei sind.</em>
© IMAGO / Buzzi / Sebastian Frej / Orange Pictures

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten
Alle zwei Jahre sorgt der Afrika-Cup dafür, dass einige Bundesligisten mitten in der Saison auf Nationalspieler verzichten müssen. Erstmals findet das Turnier über Weihnachten statt. Dennoch verpassen abgestellte Spieler vom 21. Dezember bis zum 18. Januar mindestens ein Bundesliga-Spiel, maximal aber vier. Die Abstellungspflicht gilt ab dem 15. Dezember. ran zeigt, welche Bundesliga-Spieler beim Turnier in Marokko dabei sind.

<strong>FC Bayern München</strong><br>Der Rekordmeister muss alleinig auf Nicolas Jackson verzichten, der für den Senegal an den Start geht. Bisher ist die Chelsea-Leihgabe hauptsächlich Ergänzungsspieler und dürfte damit zu ersetzen sein - sollte Stürmer-Star Harry Kane fit bleiben.
© 2025 Getty Images

FC Bayern München
Der Rekordmeister muss alleinig auf Nicolas Jackson verzichten, der für den Senegal an den Start geht. Bisher ist die Chelsea-Leihgabe hauptsächlich Ergänzungsspieler und dürfte damit zu ersetzen sein - sollte Stürmer-Star Harry Kane fit bleiben.

<strong>Borussia Dortmund</strong><br>Für die Dortmunder hätte es deutlich schlimmer kommen können: einzig Ramy Bensebaini tritt für die algerische Nationalmannschaft an, Top-Torjäger Serhou Guirassy dagegen hat mit Guinea die Qualifikation zum Afrika-Cup verpasst.
© Buzzi

Borussia Dortmund
Für die Dortmunder hätte es deutlich schlimmer kommen können: einzig Ramy Bensebaini tritt für die algerische Nationalmannschaft an, Top-Torjäger Serhou Guirassy dagegen hat mit Guinea die Qualifikation zum Afrika-Cup verpasst.

<strong>Bayer 04 Leverkusen</strong><br>Kein Bundesligist hat mehr Afrika-Cup-Nominierungen als Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Eliesse Ben Seghir (Marokko), Ibrahim Maza (Algerien), Nathan Tella (Nigeria) und der für Kamerun nominierte Christian Kofane könnten bis zu vier Spiele am Stück fehlen - und zusätzlich sogar im entscheidenden Champions League-Ligaphasenspiel.
© IMAGO / Sebastian Frej / PanoramiC / Buzzi

Bayer 04 Leverkusen
Kein Bundesligist hat mehr Afrika-Cup-Nominierungen als Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Eliesse Ben Seghir (Marokko), Ibrahim Maza (Algerien), Nathan Tella (Nigeria) und der für Kamerun nominierte Christian Kofane könnten bis zu vier Spiele am Stück fehlen - und zusätzlich sogar im entscheidenden Champions League-Ligaphasenspiel.

<strong>Eintracht Frankfurt</strong><br>Trainer Dino Toppmöller muss im Mittelfeld umdenken: Ellyes Skhiri tritt für Tunesien an, Fares Chaibi für Algerien. Beide sind aktuell meist in der Startformation zu finden, vor allem Chaibi wird der Eintracht mit seinen bisher sechs Assists als Aktivposten in der Offensive fehlen.
© IMAGO / Buzzi / Bildbyran

Eintracht Frankfurt
Trainer Dino Toppmöller muss im Mittelfeld umdenken: Ellyes Skhiri tritt für Tunesien an, Fares Chaibi für Algerien. Beide sind aktuell meist in der Startformation zu finden, vor allem Chaibi wird der Eintracht mit seinen bisher sechs Assists als Aktivposten in der Offensive fehlen.

<strong>RB Leipzig</strong><br>Vor allem eine Afrika-Cup-Abstellung dürfte den Sachsen wehtun: Neuzugang Yan Diomande erwies sich als absolutes Juwel mit bisher sechs Torbeteiligungen. Der 19-Jährige ist für die Elfenbeinküste im Einsatz. Amadou Haidara (Mali) spielt dagegen aktuell keine große Rolle in Leipzig.
© IMAGO / Xinhua / ZUMA Wire

RB Leipzig
Vor allem eine Afrika-Cup-Abstellung dürfte den Sachsen wehtun: Neuzugang Yan Diomande erwies sich als absolutes Juwel mit bisher sechs Torbeteiligungen. Der 19-Jährige ist für die Elfenbeinküste im Einsatz. Amadou Haidara (Mali) spielt dagegen aktuell keine große Rolle in Leipzig.

<strong>VfB Stuttgart</strong><br>Drei Spieler mit unterschiedlichem Standing werden dem VfB rund um Weihnachten fehlen: Bilal El Khannous, aktuell wichtiger Stammspieler, versucht mit Marokko den Afrika-Cup im eigenen Land zu gewinnen. Badredine Bouanani (Algerien) kostete zwar vor der Saison 15 Millionen Euro Ablöse, wurde bisher aber nur in circa einem Drittel der möglichen Spielzeit eingesetzt. Silas (DR Kongo) war bislang in dieser Saison überhaupt nur ein Mal im Kader.
© IMAGO / Chai v.d. Laage / Goal Sports Images / Photo Players Images

VfB Stuttgart
Drei Spieler mit unterschiedlichem Standing werden dem VfB rund um Weihnachten fehlen: Bilal El Khannous, aktuell wichtiger Stammspieler, versucht mit Marokko den Afrika-Cup im eigenen Land zu gewinnen. Badredine Bouanani (Algerien) kostete zwar vor der Saison 15 Millionen Euro Ablöse, wurde bisher aber nur in circa einem Drittel der möglichen Spielzeit eingesetzt. Silas (DR Kongo) war bislang in dieser Saison überhaupt nur ein Mal im Kader.

<strong>VfL Wolfsburg</strong><br>Die kriselnden Wolfsburger haben zwar nur eine Afrika-Cup-Abstellung, die ist allerdings besonders schmerzhaft: Mit vier Toren ist Stürmer Mohamed Amoura Top-Torjäger der "Wölfe", im Dezember und potentiell Januar wird er mit Algerien am Turnier teilnehmen.
© APP

VfL Wolfsburg
Die kriselnden Wolfsburger haben zwar nur eine Afrika-Cup-Abstellung, die ist allerdings besonders schmerzhaft: Mit vier Toren ist Stürmer Mohamed Amoura Top-Torjäger der "Wölfe", im Dezember und potentiell Januar wird er mit Algerien am Turnier teilnehmen.

<strong>Werder Bremen</strong><br>Aufgrund von Verletzungen war Victor Boniface zuletzt nicht im Kader von Nigeria, beim Afrika-Cup könnte er aber dennoch dabei sein. Bisher hat die Leverkusen-Leihgabe hauptsächlich Kurzeinsätze absolviert, daher sollte der Ausfall verschmerzbar sein. Vor zwei Jahren verletzte sich der Stürmer in der Cup-Vorbereitung und verpasste fast die gesamte Rückrunde. Der ebenfalls derzeit verletzte Felix Agu steht ebenfalls im vorläufigen Kader von Nigeria.
© MB Media Solutions

Werder Bremen
Aufgrund von Verletzungen war Victor Boniface zuletzt nicht im Kader von Nigeria, beim Afrika-Cup könnte er aber dennoch dabei sein. Bisher hat die Leverkusen-Leihgabe hauptsächlich Kurzeinsätze absolviert, daher sollte der Ausfall verschmerzbar sein. Vor zwei Jahren verletzte sich der Stürmer in der Cup-Vorbereitung und verpasste fast die gesamte Rückrunde. Der ebenfalls derzeit verletzte Felix Agu steht ebenfalls im vorläufigen Kader von Nigeria.

<strong>TSG Hoffenheim</strong><br>Bisher hat er nur ein Länderspiel für die Elfenbeinküste absolviert, doch aufgrund seiner starken Leistungen bei Hoffenheim müssen die Kraichgauer aller Voraussicht nach auf Flügelflitzer Bazoumana Toure verzichten. Der 19-Jährige stand bis jetzt in jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf und sorgte dabei für sechs Scorerpunkte.
© IMAGO / Orange Pictures

TSG Hoffenheim
Bisher hat er nur ein Länderspiel für die Elfenbeinküste absolviert, doch aufgrund seiner starken Leistungen bei Hoffenheim müssen die Kraichgauer aller Voraussicht nach auf Flügelflitzer Bazoumana Toure verzichten. Der 19-Jährige stand bis jetzt in jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf und sorgte dabei für sechs Scorerpunkte.

<strong>SC Freiburg</strong><br>Das Freiburger Talent Cyriaque Irie könnte für Burkina Faso an den Start gehen. Bisher stand der 8,5 Millionen Euro teure Neuzugang aber nur am 1. Spieltag auf dem Platz - danach bremste ihn eine Malaria-Infektion aus. Noch ist es also unsicher, ob er mit zum Afrika-Cup fahren wird.
© STEINSIEK.CH

SC Freiburg
Das Freiburger Talent Cyriaque Irie könnte für Burkina Faso an den Start gehen. Bisher stand der 8,5 Millionen Euro teure Neuzugang aber nur am 1. Spieltag auf dem Platz - danach bremste ihn eine Malaria-Infektion aus. Noch ist es also unsicher, ob er mit zum Afrika-Cup fahren wird.

<strong>FC Augsburg</strong><br>Die Saison der Fuggerstädter lahmt bis jetzt vor allem in der Offensive - nur zwei Tore konnten die fünf nominellen Stürmer bis jetzt erzielen. Gleich drei von ihnen werden dann auch noch wegen des Afrika-Cups fehlen: Samuel Essende (DR Kongo) sowie Elias Saad und Ismael Gharbi (beide Tunesien). Die eigentlichen Mittelfeldspieler Alexis Claude-Maurice und Mert Kömür müssen daher vermutlich noch öfter in der Sturmspitze aushelfen.
© picture alliance / Eibner-Pressefoto / IMAGO / Buzzi

FC Augsburg
Die Saison der Fuggerstädter lahmt bis jetzt vor allem in der Offensive - nur zwei Tore konnten die fünf nominellen Stürmer bis jetzt erzielen. Gleich drei von ihnen werden dann auch noch wegen des Afrika-Cups fehlen: Samuel Essende (DR Kongo) sowie Elias Saad und Ismael Gharbi (beide Tunesien). Die eigentlichen Mittelfeldspieler Alexis Claude-Maurice und Mert Kömür müssen daher vermutlich noch öfter in der Sturmspitze aushelfen.

<strong>Hamburger SV</strong><br>Bei Innenverteidiger Warmed Omari wird es eng: Nach einem Außenbandriss wird er bis Weihnachten ausfallen. Ob er dennoch mit zum Afrika-Cup fährt, ist noch nicht sicher. Der erste Bundesliga-Spieler von den Komoren wäre aber mit Sicherheit einer der wichtigsten Akteure für der Nationalmannschaft der Inselgruppe, war er doch auch beim HSV bis zu seiner Verletzung gesetzt. Denkbar wäre, dass er mitreist und im Laufe des Turniers einsteigt.
© Jan Huebner

Hamburger SV
Bei Innenverteidiger Warmed Omari wird es eng: Nach einem Außenbandriss wird er bis Weihnachten ausfallen. Ob er dennoch mit zum Afrika-Cup fährt, ist noch nicht sicher. Der erste Bundesliga-Spieler von den Komoren wäre aber mit Sicherheit einer der wichtigsten Akteure für der Nationalmannschaft der Inselgruppe, war er doch auch beim HSV bis zu seiner Verletzung gesetzt. Denkbar wäre, dass er mitreist und im Laufe des Turniers einsteigt.

<strong>FC St. Pauli</strong><br>Nur zehn Tore erzielten die Hamburger bis jetzt in der Bundesliga, vier davon kamen von Andreas Hountondji. Der Stürmer wird beim Afrika-Cup für Benin antreten und daher mindestens vor, vielleicht auch nach Weihnachten ein schmerzhafter Ausfall sein.
© MAXPPP / LE COURRIER PICARD HASLIN

FC St. Pauli
Nur zehn Tore erzielten die Hamburger bis jetzt in der Bundesliga, vier davon kamen von Andreas Hountondji. Der Stürmer wird beim Afrika-Cup für Benin antreten und daher mindestens vor, vielleicht auch nach Weihnachten ein schmerzhafter Ausfall sein.

<strong>Keine Abstellung beim Afrika-Cup:<br></strong>Union Berlin, FSV Mainz 05, 1. FC Köln, 1. FC Heidenheim, Borussia Mönchengladbach
© Kirchner-Media

Keine Abstellung beim Afrika-Cup:
Union Berlin, FSV Mainz 05, 1. FC Köln, 1. FC Heidenheim, Borussia Mönchengladbach

Doch viel mehr passierte in der Folge nicht, so blieb der Unterhaltungswert ebenso niedrig wie das spielerische Niveau. Ilzer nahm das an der Seitenlinie deutlich entspannter zur Kenntnis als Kovac, der immer wieder versuchte, seine Spieler zu korrigieren. Der erste wirklich gelungene Angriff des BVB führte dennoch kurz vor der Pause zum 1:0. Nach Coutos Hereingabe drückte Brandt den Ball über die Linie.

Nach dem Wiederbeginn setzte Dortmund nach. Nach einem Querpass von Felix Nmecha grätschte Schlotterbeck den Ball regelrecht zum 2:0 ins Tor. Guirassy verpasste das 3:0, als er an die Latte schoss (90.).

News und Videos zur Bundesliga

BVB-Star sorgt für Spekulationen: Fans wittern Abgang

  • Video
  • 02:00 Min
  • Ab 0
Schlotterbeck
News

BVB-Noten: Schlotterbeck top - Anselmino erzürnt Kovac

  • 07.12.2025
  • 19:34 Uhr
Der HSV feiert
News

Poulsen-Tor entscheidet: Wilder Schlagabtausch im Nordderby

  • 07.12.2025
  • 17:33 Uhr
imago images 1069981924
News

Bayern-Erkenntnisse: Jackson bleibt ein Fremdkörper

  • 07.12.2025
  • 17:32 Uhr
Urs Fischer sitzt künftig auf der Mainzer Bank
News

Henriksen-Nachfolger gefunden: Urs Fischer übernimmt in Mainz

  • 07.12.2025
  • 16:23 Uhr

Uli Hoeneß mit großer Geste: Sechsstelliger Betrag gespendet

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
Interimstrainer beim FCA: Manuel Baum
News

Ströll stellt klar: Baum nur "bis Weihnachten" FCA-Coach

  • 07.12.2025
  • 13:02 Uhr
BAU 16.08.2025 Stuttgart Fußball Franz Beckenbauer Supercup VfB Stuttgart vs. FC Bayern München, v.l. Angelo Stiller (VfB), Harry Kane (Bayern) *** BAU 16 08 2025 Stuttgart Soccer Franz Beckenbauer...
News

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und im Liveticker - Ergebnis 0:5

  • 07.12.2025
  • 11:15 Uhr
Jonas Urbig
News

So kann Urbig Neuer-Nachfolger werden - und Nübel nicht!

  • 07.12.2025
  • 11:11 Uhr
Unglücklich überwunden: Torwart Alexander Nübel
News

Torwartdebatte beim FC Bayern: Nübel oder Urbig?

  • 07.12.2025
  • 11:02 Uhr