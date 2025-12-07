Der 1. FSV Mainz 05 verpflichtet Urs Fischer als neuen Trainer, der den Klub vor dem drohenden Abstieg retten soll. Der 59-Jährige übernimmt direkt vor dem Conference-League-Spiel in Posen.

Der Anti-Henriksen ist gefunden, die Retter-Mission kann beginnen: Ruhepol Urs Fischer soll Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga halten. Dies teilten die Rheinhessen am Sonntag offiziell mit.

Der Schweizer unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028 und soll beim Krisenklub schnellstmöglich für die Wende sorgen – die Zeit drängt. Mit fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz nimmt der 59-Jährige die Arbeit auf, noch vor dem Jahreswechsel werden Punkte benötigt.

Doch dies wird alles andere als einfach. Die großen Herausforderungen vom Nachfolger des emotionalen Bo Henriksen offenbarte die bittere 0:1-Pleite im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag. Die nötigen Impulse soll nun Fischer setzen.

"Urs Fischer hat als Trainer bei allen Stationen im Profibereich eindrucksvoll bewiesen, dass er Mannschaften strukturieren, entwickeln und darüber hinaus mit seiner ruhigen, aber empathischen Art jede Kabine gewinnen kann", sagte Sportvorstand Christian Heidel: "Seine Erfolge und Fähigkeiten haben ihn zu einem begehrten Trainer gemacht."

Selbstbewusstsein, das machten gegen die Borussia die vielen Ungenauigkeiten und die Abschlussschwäche deutlich, fehlt dem Tabellen-18. der Fußball-Bundesliga gerade. Was noch? "Punkte wären gut, ein gutes Gefühl", sagte Sportdirektor Niko Bungert.

Durch die Ergebnisse der Konkurrenz im Tabellenkeller wuchs der Rückstand über das Wochenende weiter an. Seine Premiere feiert Fischer am Donnerstag (ab 21 Uhr im Liveticker) in der Conference League bei Lech Posen, ehe es im Jahresendspurt in der Bundesliga erst zum FC Bayern München und dann daheim gegen den Vorletzten FC St. Pauli geht.