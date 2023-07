Bayern München und Dortmund live bei SAT.1

Im Anschluss wird zudem eine Sondersendung zum 30. Geburtstag von ran ausgestrahlt. Dabei zu Gast: Talkgäste wie Johannes B. Kerner, Reinhold Beckmann und viele weitere Persönlichkeiten aus der ran-Geschichte.

Ein weiteres Highlight gibt es für die Fans Anfang 2023. Das Auftaktspiel im neuen Jahr wird ebenfalls live im Free-TV in SAT.1 zu sehen sein. So treffen am Freitag, den 20. Januar, ab 19:00 live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de Uhr RB Leipzig und der FC Bayern München aufeinander. Nach dieser Übertragung gibt es eine weitere Ausgabe ran Late Night.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.