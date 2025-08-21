Anzeige

Anzeige

Nelson Weiper: Kein Vertrag, keine Spielzeit Der Vertrag des hochveranlagten Stürmers endet im kommenden Sommer. Logisch, dass die Nullfünfer, für die Weiper seit seinem siebten Lebensjahr die Fußballschuhe schnürt, ihn nicht ablösefrei gehen lassen wollen. Bisher hat sich der 20-Jährige noch nicht entschieden - und wurde deswegen kurzerhand zur U23 versetzt. "Nelli soll den Kopf frei bekommen, dann trifft er eine Entscheidung", sagte Sportvorstand Christian Heidel vor der Partie in Dresden. Es klingt ein wenig vorgeschoben. "Den Kopf frei bekommen" kann schließlich alles und nichts bedeuten. Weiper selbst sagt, er fühle sich durchaus in der Lage, zu spielen, trotz der Gespräche. "Es ist eine Klub-Entscheidung", kommentierte Trainer Bo Henriksen die Personalie kurz und knapp. Offenbar, so heißt es, will Weiper erst einschätzen, wie es in Sachen Spielzeit und Perspektive für den vierfachen Torschützen der U21-EM aussieht.

Anzeige

Anzeige

Bundesliga: So viel Geld kassieren die Klubs aus den TV-Erlösen 1 / 19 © MIS Die Bundesliga startet am Freitag in ihre neue Saison. Zu den größten Einnahmequellen der Klubs zählen die Millionen aus der Vermarktung von TV-Rechten. ran zeigt in einem Ranking, wer das meiste Geld bekommt. (Quelle: "kicker") © Eibner Platz 18 - Hamburger SV

Einnahmen National: 28.495.937 Euro

Einnahmen International: 2.927.240 Euro

Gesamt: 31.433.177 Euro © Oliver Ruhnke Platz 17 - FC St. Pauli

Einnahmen National: 29.832.182 Euro

Einnahmen International: 2.927.240 Euro

Gesamt: 32.760.422 Euro © 2025 Getty Images Platz 16 - 1. FC Heidenheim

Einnahmen National: 32.249.960 Euro

Einnahmen International: 4.998.082 Euro

Gesamt: 37.248.042 Euro © Köhn Platz 15 - FC Augsburg

Einnahmen National: 36.769.329 Euro

Einnahmen International: 3.285.837 Euro

Gesamt: 40.055.166 Euro © 2025 Getty Images Platz 14 - Werder Bremen

Einnahmen National: 39.714.140 Euro

Einnahmen International: 2.937.240 Euro

Gesamt: 42.651.380 Euro © Beautiful Sports Platz 13 - 1. FC Köln

Einnahmen National: 38.160.988 Euro

Einnahmen International: 4.775.929 Euro

Gesamt: 42.936.917 Euro © Nordphoto Platz 12 - VfL Wolfsburg

Einnahmen National: 46.008.800 Euro

Einnahmen International: 4.744.025 Euro

Gesamt: 50.752.825 Euro © Nordphoto Platz 11 - Borussia Mönchengladbach

Einnahmen National: 45.493.477 Euro

Einnahmen International: 5.473.120 Euro

Gesamt: 50.966.597 Euro © Nordphoto Platz 10 - TSG Hoffenheim

Einnahmen National: 43.484.847 Euro

Einnahmen International: 7.946.363 Euro

Gesamt: 51.431.210 Euro © Jan Huebner Platz 9 - 1. FSV Mainz 05

Einnahmen National: 52.120.945 Euro

Einnahmen International: 3.285.837 Euro

Gesamt: 55.406.782 Euro © Pressefoto Baumann Platz 8 - VfB Stuttgart

Einnahmen National: 50.906.422 Euro

Einnahmen International: 4.617.584 Euro

Gesamt: 55.524.006 Euro © Eibner Platz 7 - 1. FC Union Berlin

Einnahmen National: 48.222.446 Euro

Einnahmen International: 7.597.767 Euro

Gesamt: 55.820.213 Euro © Eibner Platz 6 - SC Freiburg

Einnahmen National: 53.966.376 Euro

Einnahmen International: 8.010.170 Euro

Gesamt: 61.976.546 Euro © foto2press Platz 5 - RB Leipzig

Einnahmen National: 54.556.458 Euro

Einnahmen International: 13.526.235 Euro

Gesamt: 68.082.693 Euro © Eibner Platz 4 - Eintracht Frankfurt

Einnahmen National: 55.042.638 Euro

Einnahmen International: 14.541.289 Euro

Gesamt: 69.538.927 Euro © IMAGO/Hartenfelser Platz 3 - Bayer Leverkusen

Einnahmen National: 57.018.811 Euro

Einnahmen International: 18.440.819 Euro

Gesamt: 75.459.630 Euro © Funke Foto Services Platz 2 - Borussia Dortmund

Einnahmen National: 57.617.213 Euro

Einnahmen International: 18.408.914 Euro

Gesamt: 76.023.127 Euro © Laci Perenyi Platz 1 - FC Bayern München

Einnahmen National: 60.810.768 Euro

Einnahmen International: 22.594.404 Euro

Gesamt: 83.405.172 Euro

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen