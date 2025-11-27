- Anzeige -
Fußball

FC Bayern: Thomas Müller gibt Youngster Lennart Karl einen besonderen Rat

  • Veröffentlicht: 27.11.2025
  • 19:02 Uhr
  • ran.de

Lennart Karl brillierte zuletzt mit seinen Leistungen beim FC Bayern. Klub-Legende Thomas Müller hat für ihn einen besonderen Rat.

Besonderer Rat für einen Bayern-Youngster.

"Lennart Karl spielt aktuell erfrischend, macht Tore und wichtige Aktionen. Man sieht, er hat Spaß daran zu arbeiten, sich zu verbessern und gleichzeitig Freude am Spiel", erklärte Klub-Legende Thomas Müller im Interview mit "RTL/ntv" und "sport.de".

Nach Meinung von Müller müsse Karl versuchen, "den Fokus auf dem Sport zu halten. Der Junge hat Spaß, daran zu arbeiten, er hat Spaß, sich zu verbessern."

Umso wichtiger ist es demnach, im Angesicht der immer größer werdenden Erwartungen keine allzu verbisssene Haltung anzunehmen: "Es ist das Schönste, was es gibt, für den FC Bayern zu spielen."

Müller schwärmt vom FC Bayern

Beim Gedanken an seinen langjährigen Klub geriet der inzwischen für die Vancouver Whitecaps spielende Müller ins Schwärmen.

"Die Mannschaft ist sehr gut aufgestellt, und das Trainerteam rund um Vincent Kompany macht einen hervorragenden Job. Es macht Spaß, der Mannschaft zuzuschauen", konstatierte der 36-Jährige.

Müller selbst spielt in der Nacht auf Sonntag übrigens um den Einzug in das Finale der MLS-Playoffs.

