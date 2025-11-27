Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl gibt ein Blick in die finanziellen Gegebenheiten beim Rekordmeister.

Beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München stand zuletzt für Sportvorstand Max Eberl das Thema Kosteneinsparung durchaus im Zentrum seiner Arbeit.

"Wir wollten Kosten senken, einen kleineren Kader haben, der aber trotzdem die Qualität hat, jedes Jahr um die Champions League mitzuspielen - denn das ist der Anspruch an den Kader des FC Bayern", sagte Eberl der "Sportbild" zu den Finanzen der Münchner.

Vorausgegangen war schon Anfang 2025 eine Aussage von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der bei einer Veranstaltung erklärte, dass das berühmte Festgeldkonto der Münchner nicht mehr so üppig gefüllt sei wie in der Vergangenheit.