Bundesliga 2024/2025: Spielplan bekannt: Leverkusen eröffnet Saison gegen Gladbach

Meister Bayer Leverkusen eröffnet die 62. Saison der Fußball-Bundesliga mit einem Rheinland-Derby bei Borussia Mönchengladbach. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstagvormittag mit. Termin für das rheinländische Duell ist der 23. August (20:30 Uhr bei Sat.1). Der FC Bayern, der erstmals seit elf Jahren nicht zum Auftakt antritt, startet einen oder zwei Tage später beim VfL Wolfsburg in die Saison.

Der Klassiker zwischen den Münchnern und dem BVB findet am Wochenende vom 29. November bis 1. Dezember zunächst in Dortmund statt, die Borussia startet mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in die Saison. Die weiteren Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig und VfB Stuttgart treten zum Auftakt gegen den VfL Bochum und beim SC Freiburg an. Die Duelle zwischen Leverkusen und den Bayern steigen am 5. und 22. Spieltag.