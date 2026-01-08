BUNDESLIGA LIVE in SAT.1, auf JOYN UND RAN.DE
BVB bei Eintracht Frankfurt - Niko Kovac exklusiv: "Wollen unsere Fans begeistern"
- Veröffentlicht: 08.01.2026
- 15:31 Uhr
- Martin Volkmar
Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac erklärt bei ran die Ziele im neuen Jahr und spricht über seine emotionale Rückkehr nach Frankfurt am Freitag.
von Martin Volkmar
Niko Kovac will die Anhänger von Borussia Dortmund nach der Winterpause nicht nur ergebnistechnisch überzeugen, sondern auch spielerisch.
"Wir wollen natürlich dort ansetzen und fortsetzen, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben. Wir wollen erfolgreich Fußball spielen, wollen mit unserer Art und Weise unsere Fans begeistern", sagte der BVB-Coach im Interview mit ran vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am Freitag (ab 19:50 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn).
Darüber hinaus möchte das Team möglichst den zweiten Platz hinter dem souveränen Tabellenführer Bayern München verteidigen:
"Wir wollen in die Champions League kommen und dafür müssen wir hart arbeiten. Dafür haben wir jetzt die eine Woche hier genutzt, im Kurz-Trainingslager in Spanien. Und ich hoffe, wir sind vollends vorbereitet auf die Bundesliga."
BVB-Trainerwechsel nach dem letzten Gastspiel in Frankfurt
Vor dem Duell beim Tabellensiebten Frankfurt sind die "Schwarz-Gelben" in der Bundesliga seit dem 1:2 bei den Bayern am 18. Oktober ungeschlagen, trotzdem hatte es wegen der für einige Anhänger zu unattraktiven Spielweise in der Hinrunde immer wieder Kritik an Kovac und seinem Team gegeben.
Das letzte Duell bei der Eintracht vor einem Jahr hatten die Dortmunder mit 0:2 verloren, wenig später war Nuri Sahin entlassen und durch Kovac ersetzt worden, der die Mannschaft noch in die "Königsklasse" geführt hatte.
Externer Inhalt
Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn
Niko Kovac: "Immer schön, nach Hause zu kommen"
Für den 54-Jährigen ist es eine besondere Rückkehr, da er bei der SGE mit dem DFB-Pokalsieg 2018 seinen größten Erfolg als Trainer feierte.
"Ich hatte ja schon das Vergnügen und die Ehre, die kroatische Nationalmannschaft zu leiten und diese dann auch zur WM nach Brasilien zu bringen 2014, aber die Bundesliga-Karriere beginnt sicherlich mit Eintracht Frankfurt", erklärte der ehemalige Profi gegenüber ran:
"Das ist sehr emotional, denn das war meine erste Bundesliga-Station, bei der Eintracht. Wir haben eine schwierige Zeit am Anfang gehabt. Wir haben es dann geschafft, in der Bundesliga zu bleiben. Dann zwei Pokal-Endspiele gespielt, eines davon gewonnen. Also von daher ist es immer schön, nach Hause zu kommen."
Der BVB hatte sich zuletzt im andalusischen Marbella auf den Bundesliga-Restart vorbereitet, muss allerdings zunächst auf den dort verletzten Stammkeeper Gregor Kobel verzichten. Zudem fehlen Ramy Bensebaini, der beim Afrika-Cup für Algerien spielt, und Aaron Anselmino (Muskelverletzung).
Auch interessant: Eintracht Frankfurt: Sturm-Rätsel vor Duell mit BVB