BVB-Trainerwechsel nach dem letzten Gastspiel in Frankfurt Vor dem Duell beim Tabellensiebten Frankfurt sind die "Schwarz-Gelben" in der Bundesliga seit dem 1:2 bei den Bayern am 18. Oktober ungeschlagen, trotzdem hatte es wegen der für einige Anhänger zu unattraktiven Spielweise in der Hinrunde immer wieder Kritik an Kovac und seinem Team gegeben. Das letzte Duell bei der Eintracht vor einem Jahr hatten die Dortmunder mit 0:2 verloren, wenig später war Nuri Sahin entlassen und durch Kovac ersetzt worden, der die Mannschaft noch in die "Königsklasse" geführt hatte.

