Außenverteidiger Marius Wolf hatte den BVB in der 80. Minute nach einer Ecke in Führung gebracht, in einem Spiel, das nicht viele Torchancen bot.

Juventus schlägt Madrid

Während der BVB in Chicago nur unentschieden spielte, gelang Juventus Turin in Florida ein 3:1-Sieg gegen Real Madrid. Moise Kean schoss die Italiener schon in der ersten Minute in Führung, Timothy Weah erhöhte dann auf 2:0 (20.).

Zwar hatten die Madrilenen mehr Spielanteile, mehr Abschlüsse und mehr Ecken, sie konnten diese Dominanz aber nur in ein Tor durch Vinicius Junior (38.) ummünzen. Den Schlusspunkt setzte Juve-Stürmer Dusan Vlahovic in der fünften Minute der Nachspielzeit.