Borussia Dortmund setzt seine Aufholjagd fort, Serhou Guirassy und der eingewechselte Karim Adeyemi lassen die Wölfe heulen. Die BVB-Stars in der Einzelkritik. Von Christian Stüwe Lange Zeit tat sich Borussia Dortmund in dieser Saison schwer, doch im Schlussspurt dreht die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nochmal so richtig auf. Durch den klaren 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Samstagabend springt der BVB auf Platz vier der Bundesliga-Tabelle und darf von der Champions-League-Qualifikation träumen. Ein Offensiv-Duo überragt dabei. ran hat die BVB-Stars in einer Einzelkritik benotet.

Gregor Kobel Der Torhüter wahrt die weiße Weste und muss sich dafür nicht mal sonderlich anstrengen. ran-Note: 3

Niklas Süle Süle läuft als rechter Innenverteidiger in der BVB-Dreierkette auf und bereitet mit einem gut getimten Steilpass direkt das 1:0 vor. Im Anschluss ist er in der einen oder anderen Situation einen Schritt zu spät, was aber ohne Folgen bleibt. Steigert sich im Spielverlauf und spielt die Partie souverän runter. ran-Note: 3

Waldemar Anton Der Abwehrchef fegt in der ersten Halbzeit mehrfach sehr entschlossen dazwischen und verhindert so Wolfsburger Chancen schon in der Entstehung. Anton sorgt für einen Schreckmoment, als er in der ersten Halbzeit sitzenbleibt und sich den Fuß hält. Nach kurzer Pause kann er aber weitermachen. Zum Glück für den BVB, denn er lässt über 90 Minuten nichts anbrennen. ran-Note: 2

Ramy Bensebaini Bensebaini nimmt auf der linken Abwehrseite eine Schlüsselrolle ein und hat viele Ballkontakte. Er glänzt dabei mit einer starken Passquote, vermeidet aber zunächst riskante Bälle. In der Schlussphase dreht der Algerier dann auch offensiv auf, bereitet den ersten Adeyemi-Treffer direkt vor und spielt beim zweiten den vorletzten Ball. ran-Note: 2

Julian Ryerson Als rechter Schienenspieler marschiert Ryerson seine Seite rauf und runter und ist sehr engagiert. Arbeitet wie immer viel für das Team, bleibt aber ohne entscheidende Szenen. ran-Note: 3

Felix Nmecha Der Ex-Wolfsburger spielt lange unauffällig, findet dann in der letzten halben Stunde aber deutlich besser ins Spiel und endlich auch offensiv statt. Leitet mit einem starken Ballgewinn das 3:0 ein. ran-Note: 3

Pascal Groß Groß spielt lange solide und unauffällig im Mittelfeld, nach vorne setzt er kaum Akzente. Doch dann mit ganz feiner Vorarbeit zum vorentscheidenden 2:0. Das ist ein Knackpunkt des Spiels. ran-Note: 2

Daniel Svensson Svensson zeigt sich auf rechts ebenfalls sehr bemüht, bleibt wie Ryerson auf der anderen Seite aber ohne die entscheidenden Szenen. ran-Note: 3

Julian Brandt Der einstige Wolfsburger sichert sich vor dem frühen 1:0 einen Assistpunkt, obwohl das wohl anders geplant war. Süles scharfer Steilpass rutscht ihm unter der Sohle durch, die VfL-Verteidiger sind irritiert, der Ball landet genau bei Guirassy, der auf und davon ist. Im Anschluss ist er überall im offensiven Mittelfeld zu finden, wo er bemüht ist, den schwarzgelben Offensivmotor auf Touren zu bringen. Das gelingt nicht immer, aber auch beim zweiten Tor hat Brandt seine Füße mit dem vorletzten Pass im Spiel. Bereitet vor seiner Auswechslung auch noch das vierte Tor vor. Insgesamt eine starke Leistung! ran-Note: 2

Jamie Gittens Der Engländer ist lange nicht so richtig im Spiel, arbeitet aber viel für die Mannschaft. Bitter für Gittens, dass der für ihn eingewechselte Adeyemi auf seiner Position groß aufspielt und ihn so in den Schatten stellt. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Kein anderer Spieler steht so sehr für den Aufschwung des BVB wie der Mittelstürmer, der derzeit in bärenstarker Form ist. Nach nicht einmal 180 Sekunden entwischt Guirassy der Wolfsburger Abwehr und schiebt eiskalt zum 1:0 ein. Erzielt auch das 2:0 mit der Selbstverständlichkeit eines Top-Stümers. Ist immer anspielbar und kaum vom Ball zu trennen. ran-Note: 1

Karim Adeyemi Kommt in der 67. Minute für Gittens, trifft nach zwei Minuten zum 3:0. Keine fünf Minuten später schießt er sein zweites Tor und sorgt mit seiner Geschwindigkeit für extrem viel frischen Wind. Die Definition eines perfekten Joker-Einsatzes. ran-Note: 1

Emre Can Kommt eine Viertelstunde vor Schluss für Nmecha und fügt sich nahtlos ein. ran-Note: 3

Julien Duranville Ersetzt in der Schlussphase Brandt, macht seine Sache ordentlich. Kann dem Spiel aber nicht so den Stempel aufdrücken wie Adeyemi. ran-Note: 3

Marcel Sabitzer Der Österreicher hilft in den letzten zehn Minuten mit, den Sieg über die Zeit zu bringen. ran-Note: ohne Bewertung