Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Niklas Süle, Ramy Bensebaini, Emre Can - die Ausfälle von Borussia Dortmund vor der 2:3 (1:3)-Niederlage am 16. Bundesliga -Spieltag gegen Bayer Leverkusen lasen sich prominent.

Ist Dortmunds zweite Garde gut genug?

In der Abwehr musste Dortmund gegen Leverkusen zahlreiche Ausfälle hinnehmen, da kam letztlich dann mit den Talenten Lührs und Kabar fast schon die dritte Garde auf dieser Position zum Einsatz - nicht so in der Offensive und das wirft Fragen auf. Eine zentrale Frage ist, ob der zweite Anzug in der Offensive sitzt, wenn er mal aufgrund des Spielverlaufs gebraucht wird.

Oder ebenso wichtig: Gibt es überhaupt auf allen Offensiv-Positionen einen zweiten Anzug, der ähnlich gut passt, wie der erste? Gerade bei den Mittelstürmern ist das äußerst fraglich, denn für den Toptorschützen Serhou Guirassy hat der BVB eigentlich keinen gleichwertigen Ersatz bzw. Backup.