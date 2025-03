BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl befürchtete bereits am Samstag in Leipzig eine schlimmere Verletzung. "Ich kann im Moment noch nicht viel sagen, außer, dass es nicht mehr ging. Und wenn Sabi raus muss, dann ist das meistens kein gutes Zeichen", so Kehl bei "Sky".

Beim BVB hoffen die Verantwortlichen nun, dass Sabitzer im Finish der Meisterschaft möglicherweise noch mal ins Geschehen eingreifen kann.

Das Viertelfinale in der Champions League gegen den FC Barcelona wird Sabitzer hingegen so gut wie sicher verpassen. Das Rückspiel findet am 15. April statt, das Hinspiel in Spanien eine Woche vorher.