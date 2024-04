BVB: Doppelte Ohrfeige für Sebastian Kehl – ein Kommentar

Anzeige

Die Berufung von Lars Ricken als Geschäftsführer Sport beim BVB ist ein Paukenschlag. Sebastian Kehl dürfte vor allem eine weitere Personalie als klares Signal begreifen. Ein Kommentar.

Von Jörg Runde

Was Borussia Dortmund an diesem Vormittag in einer Ad-hoc-Mitteilung bekanntgab, ist nicht nur ein echter Paukenschlag.

Es ist viel mehr: Dass die Position des Geschäftsführers Sport zukünftig von Lars Ricken übernommen wird, ist eine schallende Ohrfeige für Sportdirektor Sebastian Kehl.

Dass der BVB zudem noch die Rückkehr von Sven Mislintat als Technischer Direktor mit Arbeitsschwerpunkt "Kaderplanung" mitteilte, muss sich für Kehl wie eine zusätzliche "Schelle" hinterher anfühlen.

Kehl galt eigentlich als der logische Kandidat auf die Nachfolge von Hans-Joachim Watzke, der sich im Sommer aus dem tagesaktuellen Geschäft zurückzieht. Kehl solle, so heißt es weiter, Sportdirektor beim Champions-League-Halbfinalisten bleiben.