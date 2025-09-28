Anzeige
BVB: Entwarnung bei Serhou Guirassy - "nichts Ernstes"

  • Aktualisiert: 28.09.2025
  • 10:59 Uhr
  • SID

Entwarnung bei BVB-Star Serhou Guirassy: Der Stürmer-Star hat das Spiel beim FSV Mainz 05 nach Schmerzen beim Aufwärmen verpasst.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat in Hinblick auf die Oberschenkelverletzung von Toptorjäger Serhou Guirassy Entwarnung gegeben.

"Es ist nichts Ernstes. Ich bin sehr optimistisch, dass er am Mittwoch spielen kann", sagte Kehl im Aktuellen Sportstudio des "ZDF". Guirassy hatte das Auswärtsspiel am Samstag beim FSV Mainz 05 (2:0) nach Schmerzen beim Aufwärmen verpasst.

Der 29-Jährige habe beim Heimsieg gegen Wolfsburg (1:0) in der Vorwoche einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen und "einige Tage damit im Training zu tun gehabt", so Kehl. Beim Champions-League-Spiel gegen Athletic Bilbao am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker) soll der Angreifer aber wieder dabei sein. "Es ist sein Wettbewerb. Er will Tore schießen. Da werden wir ihn brauchen", sagte Kehl.

