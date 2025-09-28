Entwarnung bei BVB-Star Serhou Guirassy: Der Stürmer-Star hat das Spiel beim FSV Mainz 05 nach Schmerzen beim Aufwärmen verpasst.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat in Hinblick auf die Oberschenkelverletzung von Toptorjäger Serhou Guirassy Entwarnung gegeben.

"Es ist nichts Ernstes. Ich bin sehr optimistisch, dass er am Mittwoch spielen kann", sagte Kehl im Aktuellen Sportstudio des "ZDF". Guirassy hatte das Auswärtsspiel am Samstag beim FSV Mainz 05 (2:0) nach Schmerzen beim Aufwärmen verpasst.