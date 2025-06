+++ 2. Juni, 22:28 Uhr: Chelsea macht offenbar bei Jamie Gittens Ernst +++

Wechselt Jamie Gittens noch vor Beginn der Klub-WM (Live und kostenlos im Live-Stream auf Joyn) zum FC Chelsea? Glaubt man einem Bericht des "Guardian", könnte es tatsächlich dazu kommen. Demnach habe es bereits erste Gespräche zwischen den Blues und Borussia Dortmund gegeben.

Wie es heißt, soll Gittens noch in der bis 10. Juni laufenden Transferphase geholt werden, die extra wegen der am 14. Juni beginnenden Klub-WM eingeführt wurde. Wie der BVB nimmt auch Chelsea an dem Turnier in den USA teil.

Angeblich soll Gittens, der vornehmlich auf dem linken Flügel zum Einsatz kommt, etwa 60 Millionen Euro kosten. Chelsea tendiert laut des Berichts auch deswegen zum Dortmunder, weil die Blues ihm im Vergleich zu Jadon Sancho mehr Konstanz zutrauen. Sancho ist bis 30. Juni noch von Manchester United ausgeliehen. Allerdings sei es wohl eher unwahrscheinlich, dass Chelsea ihn fest verpflichtet.