EM-Halbfinale 2024: Marc Cucurella ausgepfiffen - Spanien-Trainer ätzt gegen "Fans"

Die deutschen Fußball-Fans verzeihen nicht - zumindest nicht dem spanischen Nationalspieler Marc Cucurella. Der Verteidiger wurde vom Münchner Publikum im EM-Halbfinale gegen Frankreich bei jedem Ballkontakt gnadenlos mit Pfiffen und Buhrufen bedacht.

Was für ein Abend für Marc Cucurella: Erst wurde er 90 Minuten lang gnadenlos vom deutschen Publikum in München ausgepfiffen, doch die letzten Lacher hatte abermals der Chelsea-Verteidiger auf seiner Seite. Schließlich ruft nun das EM-Finale in Berlin.

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente sagte nach dem umkämpften Final-Einzug der Spanier, er wisse nicht, warum sein Spieler ausgepfiffen worden sei. "Um ehrlich zu sein, haben sie Marc noch mehr motiviert. Er weiß mit Druck umzugehen", sagte er.

Deutschland als EM-Gastgeber wollte de la Fuente nicht kritisieren. "Ohne despektierlich zu sein, diese Leute repräsentieren niemanden. Deutschland als Gastgeberland war außergewöhnlich. Die Leute, die gepfiffen haben, repräsentieren weder Deutschland noch sonst jemanden."

Zuvor hatte bereits Cucurella gezeigt, dass er damit entspannt umgeht: "Mir ist es egal, wir müssen konzentriert bleiben. Wenn darüber gesprochen wird, ist es einfach Teil des Spiels", sagte er.