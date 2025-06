Gut ein Jahr nach seinem Handspiel im EM-Viertelfinale gegen Deutschland kehrte Marc Cucurella nach Stuttgart zurück. Die deutschen Fans reagierten mit deutlichen Pfiffen.

Marc Cucurella ist bei seiner Rückkehr nach Stuttgart erneut mit lautstarken Pfiffen der deutschen Fans bedacht worden.

Im Nations-League-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich (jetzt im ZDF-Livestream via Joyn) wurde der Profi des FC Chelsea schon bei der Vorstellung der Spieler vor dem Anpfiff und anschließend bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Dabei war das Stadion in der schwäbischen Metropole zumindest optisch fest in spanischer und französischer Hand. Im Stuttgarter Stadion konterten die spanischen Fans mit lautstarken "Cucurella"-Rufen und unterstützten so ihren Europameister.