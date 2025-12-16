BVB-Legende Norbert Dickel kritisiert Jürgen Klopp - "Warum macht man dann sowas?"

- Anzeige -

"Ich hab es gelesen und gedacht: Glaube ich nicht, Ente - wie so viele Dinge. Aber es war dann so", sagte Dortmunds Stadionsprecher Dickel im Podcast "Football Finance".

Dickel: "Die ganze Welt liebt Jürgen Klopp" Dann präzisierte Dickel seine kritische Sicht auf den neuen Klopp-Job, der nach seinem Dortmund-Engagement auch noch Liverpool sehr erfolgreich trainiert hatte. "Natürlich wollte ich das auch nicht wahrhaben. Weil es einfach nicht passt. Finanziell muss er es auch nicht machen. Die ganze Welt liebt Jürgen Klopp", erklärte der 64-Jährige, "alle lieben Jürgen Klopp, warum macht man dann so etwas? Aber er wird seine Gründe haben."

