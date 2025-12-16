- Anzeige -
BVB-Legende Norbert Dickel kritisiert Jürgen Klopp - "Warum macht man dann sowas?"

  • Aktualisiert: 16.12.2025
  • 22:20 Uhr
  • ran.de

Borussia Dortmunds Stadionsprecher Norbert Dickel hat sich kritisch über den neuen Job von Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp im Red-Bull-Konzern geäußert.

Jürgen Klopp, früherer Meistertrainer von Borussia Dortmund, ist seit Anfang 2025 Head of Global Soccer im Red-Bull-Konzern.

Damit ist der 58-Jährige quasi der Chef aller Fußball-Projekte des österreichischen Brause-Konzerns.

Der Job bei Red Bull sorgt vor allem bei vielen Traditionalisten im deutschen Fußball für Kritik. Nun äußerte sich mit Norbert Dickel auch ein früherer Klopp-Weggefährte kritisch.

"Ich hab es gelesen und gedacht: Glaube ich nicht, Ente - wie so viele Dinge. Aber es war dann so", sagte Dortmunds Stadionsprecher Dickel im Podcast "Football Finance".

Dickel: "Die ganze Welt liebt Jürgen Klopp"

Dann präzisierte Dickel seine kritische Sicht auf den neuen Klopp-Job, der nach seinem Dortmund-Engagement auch noch Liverpool sehr erfolgreich trainiert hatte.

"Natürlich wollte ich das auch nicht wahrhaben. Weil es einfach nicht passt. Finanziell muss er es auch nicht machen. Die ganze Welt liebt Jürgen Klopp", erklärte der 64-Jährige, "alle lieben Jürgen Klopp, warum macht man dann so etwas? Aber er wird seine Gründe haben."

FC Bayern zu müde? Joshua Kimmich findet klare Worte

In seiner Rolle als Head of Global Soccer berät Klopp Red Bull bei allen Belangen rund um die in den Konzern eingebetteten Vereine RB Leipzig, Red Bull Salzburg, die New York Bulls und Bragantino aus Brasilien.

Zudem hält Red Bull auch Beteiligungen an Premier-League-Klub Leeds United und Ligue-1-Verein Paris FC.

