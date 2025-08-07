BVB: Mats Hummels startet bei Saisoneröffnung für Borussia Dortmund

Ein letztes Mal Schwarz-Gelb: Mats Hummels wird für den BVB beim Testspiel gegen Juventus Turin auflaufen.

Besondere Ehre für Mats Hummels: Der Weltmeister von 2014 wird am Sonntag bei der Saisoneröffnungsfeier von Borussia Dortmund offiziell verabschiedet werden - und nochmal im BVB-Trikot auflaufen.

Der Innenverteidiger, der seine Karriere im Sommer beendet hatte, wird beim Spiel gegen Juventus Turin für den BVB starten.

"Man merkte ihm förmlich die Freude über den Ablauf an. Deshalb spielt er auch von Anfang an. Weil er gerne mit der Mannschaft einlaufen würde", sagte Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer im Interview mit "Sport1" und "Sky".

Bislang hatte sich noch keine Gelegenheit geboten, Hummels in Dortmund zu verabschieden. Dies wird nun nachgeholt, der BVB verkauft zudem ein Sondertrikot zu Hummels' Ehren.