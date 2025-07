Trainer Niko Kovac hat Emre Can als Kapitän des Bundesligisten Borussia Dortmund bestätigt.

"Es bleibt so, wie es ist", sagte der Anfang Februar zum BVB gekommene Coach bei Sky nach dem 8:1-Testspielsieg beim Regionalliga-Aufsteiger Sportfreunde Siegen: "Ich bin mit der Wahl, die meine Vorgänger getroffen haben, sehr zufrieden."

Can ist seit 2023 Kapitän beim BVB. Beim Test am Mittwoch in Siegen hatte der 31-Jährige wie bereits beim Trainingsauftakt zwei Tage zuvor verletzungsbedingt gefehlt. Das erste Pflichtspiel bestreitet Dortmund am 18. August im DFB-Pokal bei Drittligist Rot-Weiss Essen.