Exemplarisch dafür steht die im Vorjahr überragende Chelsea-Leihgabe Ian Maatsen. Im Wettbieten um eine feste Verpflichtung hatte Aston Villa am Ende die besseren finanziellen Argumente.

Dabei wurden die BVB-Transfers im Sommer nicht ohne Grdunde von Fans und Medien in höchsten Tönen gelobt.

Nach zwei Spielzeiten, in denen Borussia Dortmund jeweils knapp an einem großen Titel vorbeischrammte, sollte es im dritten Anlauf klappen. Nuri Sahin auf der Trainerbank und spannende Neuzugänge ließen die Fans träumen.

Der VfB Stuttgart erteilt Borussia Dortmund eine bittere Lehrstunde. Es dürften weitere folgen, wenn die Schwarz-Gelben in Zukunft weiter falsche Prioritäten setzt. Ein Kommentar.

Denn auch der nominell nun gesetzte Ramy Bensebaini enttäuschte in Stuttgart nach vergleichsweise ermutigenden Auftritten gegen Heidenheim und Brügge.

BVB: Sechser-Dilemma für Sahin

Der offenbar unrund zusammengestellte Kader zwingt Trainer Nuri Sahin auch zu unkonventionellen Lösungen.

Das bekommt unter anderem Marcel Sabitzer zu spüren. Der Österreicher gab zuletzt offen zu, dass er sich auf der Außenbahn unwohl fühlt. Dabei könnte ihn der BVB auch gut auf seiner eigentlichen Position, der Sechs, gebrauchen.

Emre Can kam in der 72. Minute in die Partie und bewies einmal mehr, wieso sich sein Platz aktuell auf der Ersatzbank befindet.

Der Kapitän holte sich innerhalb weniger Augenblicke eine Gelbe Karte ab und verschuldete schließlich das 1:5 mit einem Fehlpass.

Doch es könnte noch schlimmer kommen, wenn Felix Nmecha ausfallen sollte - der Ex-Wolfsburger musste angeschlagen ausgewechselt werden. Einzig auf Neuzugang und Nationalspieler Pascal Groß ist im Mittelfeld bislang Verlass.