BVB - Sebastian Kehl mit Ansage: "Aufholjagd starten"

Anzeige Der BVB steckt vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (Alle Infos zur Übertragung) in der Krise. Wie fest sitzt Trainer Edin Terzic im Sattel? Der BVB muss liefern. Edin Terzic muss liefern. Und damit steht der Coach der Dortmunder gegen den FSV Mainz 05 besonders unter Druck. Sportdirektor Sebastian Kehl wollte Terzic im Vorfeld der Partie nicht öffentlich anzählen. "Druck haben wir alle bei Borussia Dortmund. Die Ergebnisse in der Liga sind nicht in der Form, wie wir uns das alle gewünscht haben. Trotzdem weiß ich, wie intensiv der Trainer daran arbeitet, mit der Mannschaft zusammen", sagte Kehl am ran-Mikrofon. Eine klare Ansage gab es aber trotzdem mit auf den Weg. "Natürlich wollen wir unbedingt dieses Spiel heute gewinnen, damit wir zumindest mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen", sagte Kehl. Dann müsse man einen klaren Auftrag haben, so Kehl, "ab Januar wieder gemeinsam in die richtige Richtung zu schauen und auch eine Aufholjagd zu starten. Denn wir sind von unseren Zielen im Moment noch entfernt". Alle Infos zur Übertragung der Partie BVB gegen Mainz im Free TV bei Sat.1 erhältst du hier. Und wieder spielt Mainz Schicksal. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison verspielte der BVB durch ein 2:2 gegen den FSV die Meisterschaft. Jetzt sind die Dortmunder wieder zum Siegen verdammt.

Viel Trubel rund um den BVB Wie hat Terzic die letzten Tage erlebt? "So wie immer, wenn man für einen großen Verein arbeitet und wenn man dann nicht die Ergebnisse hat, die man sich wünscht und die erforderlich sind. Dann wird es halt unruhig", sagte der BVB-Coach am ran-Mikrofon. Trotzdem gehe es darum, positiv zu bleiben, vorweg zu gehen und anzupacken, stellte er klar und erinnerte an den vergangenen Winter, als die Situation ähnlich war. "So ist es häufig auch im Leben. Es ist am einfachsten, zu zweifeln. Aber es geht immer darum, den Glauben zu wecken und das ist jetzt die Aufgabe."

Die Transferziele und möglichen Abgänge des BVB

Nach dem 15. Spieltag liegen die Dortmunder bereits fünf Punkte hinter Champions-League-Rang vier zurück. Im Winter dürfte es gleich mehrere personelle Veränderungen im Kader geben. ran zeigt mögliche Transfer-Kandidaten des BVB, die kommen bzw. gehen könnten. (Stand: 19. Dezember 2023) © IMAGO/Jan Huebner Otto Stange (Hamburger SV)

Schnappt sich der BVB das nächste Top-Talent? Laut "Hamburger Abendzeitung" sollen die Dortmunder an Offensivspieler Stange vom HSV dran sein. Der 16-Jährige gilt als großes Sturmtalent und verbuchte für die U17 des Klubs in elf Partien bereits 13 Tore und zwei Vorlagen. Für den Profikader wurde Stange bereits zwei Mal nominiert, blieb dort aber noch ohne Einsatz. © Eibner Senny Mayulu

Wie "L’Equipe" berichtet, soll Dortmund Talent Senny Mayulu von Paris St. Germain ins Visier genommen haben. Der Vertrag des 17 Jahre jungen offensiven Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus. Damit könnte sich der BVB einmal mehr in der PSG-Jugend bedienen, wo man in der Vergangenheit bei Dan-Axel Zagadou (2017), Abdoulaye Kamara (2021) und Soumaïla Coulibaly (2021) zugeschlagen hatte. © Sportimage Niklas Süle

Verteidiger Niklas Süle, zuletzt gar nicht mehr in der Startelf des BVB, soll unzufrieden mit der aktuellen Situation sein. Laut "Sky" habe es deshalb bereits ein Gespräch zwischen Berater Volker Struth und Sportdirektor Sebastian Kehl gegeben. Dabei sei vom Verein signalisiert worden, dass Süle mehr Leistung bringen müsse, um häufiger zu spielen. Eine Trennung sei hingegen kein Thema. © 2023 Getty Images Salih Özcan

Borussia Dortmund hat in der Personalie Salih Özcan wohl eine finanzielle Schmergrenze festgelegt, ab der man über einen Verkauf des Mittelfeldspielers nachdenken würde. Laut "Sky" soll dies bei einer Ablösesumme von ungefähr 20 Millionen Euro der Fall sein. Galatasaray Istanbul soll hartnäckig um den türkischen Nationalspieler werben, der beim BVB noch einen Vertrag bis 2026 hat. © Getty Images Jadon Sancho & Donyell Malen

Der Name Jadon Sancho schwirrt immer wieder über das Ruhrgebiet. Nun soll der Deal richtig heiß werden, denn: Laut "Bild" steht ein Meeting zwischen dem BVB und Manchester United an, in dem ein Tauschgeschäft um Sancho und Donyell Malen besprochen werden soll. Dieser soll kürzlich seine Berateragentur gewechselt haben. Ein England-Wechsel werde wohl angestrebt. ©ran Jadon Sancho & Donyell Malen

Rund 30 Millionen Euro Ablöse scheint der BVB für den Niederländer anzuvisieren. Der aktuelle Marktwert Sanchos liegt bei 32 Millionen Euro - könnte also eins zu eins mit Malen verrechnet werden. Allerdings müsste der BVB das fürstliche Gehalt des Engländers von derzeit etwa 14 Millionen Euro wohl ein wenig drücken. © 2023 Getty Images Julian Ryerson

Wie "Tuttomercatoweb" berichtet, soll Julian Ryerson beim BVB-Champions-League-Gegner Newcastle auf dem Wunschzettel stehen. Zudem dürften weitere Klubs aus England den Norweger beobachten. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Dortmunder Ryerson verkaufen wollen, da man auf der Außenverteidiger-Position dünn aufgestellt ist. Ryersons Vertrag läuft noch bis 2026. © Chai v.d. Laage Johan Bakayoko

Durch die Gerüchte um den Malen-Abgang soll sich der BVB bereits mit möglichen Nachfolgern beschäftigen. Nun taucht ein konkreter Name auf: Johan Bakayoko. Der 20-jährige Belgier spielt - wie Malen vor dem BVB-Wechsel - bei der PSV Eindhoven. Der Ex-Schalker und jetzige Spielerberater Simon Cziommer meinte bei "Viaplay", dass Bakayoko Dortmunds Wunschspieler als Malen-Ersatz sei. © IMAGO/Pro Shots Marius Wolf

Nach sechs Jahren könnte die BVB-Ära von Marius Wolf im Sommer 2024 enden. Wie "Sky" berichtet, stehen die Zeichen auf Trennung, wenn der Vertrag des 28-Jährigen am 30. Juni 2024 endet. Demnach soll der Bundesligist nicht mehr länger mit Wolf planen. Dem Bericht nach sei aber ein Abgang im Winter ausgeschlossen, da der BVB auf der Außenverteidiger-Position nicht üppig aufgestellt ist. © Eibner Youssoufa Moukoko

Was wird beim BVB aus Youssoufa Moukoko? Der Jungstar ist hinter Sebastien Haller und Niclas Füllkrug nur Stürmer Nummer 3. Bereits im Sommer 2023 soll sich Köln um eine Leihe des Angreifers bemüht haben, damals sagte Moukoko aber noch ab. Im Winter könnte laut "Bild" dieses Thema erneut auf den Tisch kommen. Moukokos Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026. © Revierfoto