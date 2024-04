VfB Stuttgart ringt Borussia Dortmund nieder - Schlotterbeck nach Fehlschuss bedient

"Es ist eine blöde Frage", sagte ein genervter Schlotterbeck im Wortgefecht mit "Sky"-Moderator Patrick Wasserziehr: "Ich weiß selber, dass ich den machen muss. In diesem Moment habe ich den Fehler begangen."

Am Samstagabend zelebrierte der BVB ein Jubiläum. Vor 50 Jahren war das Westfalenstadion eröffnet worden, das seitdem so viele besondere Spiele erlebt hat: Ein 11:1 gegen Arminia Bielefeld 1982.

Auf der anderen Seite jubelten die Stuttgarter Partycrasher um Guirassy, der in der 64. Minute mit seinem 24. Saisontreffer die VfB-Bestmarke von Mario Gomez egalisierte, ausgelassen. "Wir wollen natürlich Champions League spielen", sagte Torwart Alexander Nübel: "Das ist unser Anspruch." In der Tabelle zogen die Schwaben mit nun 60 Punkten mit den Bayern gleich.

"Wir machen 'Schlotti' keinen Vorwurf", sagte Trainer Edin Terzic zur vergebenen Chance seines Innenverteidigers. Dieser hakte seine große Ausgleichsmöglichkeit schnell ab. "Wenn wir so weiterspielen, werden wir es schaffen", gab sich Schlotterbeck kämpferisch: "Davon bin ich felsenfest überzeugt."

Ein phänomenales 4:4 nach 4:0 gegen den FC Schalke 2017. Das Champions-League-Wunder gegen den FC Malaga 2013. Die Fans feierten mit einer Choreographie über alle Stadionseiten, bei der die gewaltige Südtribüne eine goldene 50 erstrahlen ließ. Der BVB spielte in einem Sondertrikot.

Da Nationalspieler Waldemar Anton gesperrt war und dem VfB zwei weitere Innenverteidiger verletzt fehlten, stellten sich Angelo Stiller und Hiroki Ito den Dortmunder Angriffen im Zentrum entgegen.

Der beim Sieg in München (2:0) gesperrte Marcel Sabitzer war für Felix Nmecha in die Startelf gerückt - den ersten gefährlichen 20-Meter-Schuss gab aber Emre Can ab (14.).

Ansonsten waren die ersten 20 Minuten ein Belauern. Guirassy erwischte den Ball bei der ersten Stuttgarter Chance nicht richtig (25.) - der VfB wollte nach Pokal (2:0) und Liga-Hinspiel (2:1) den dritten Sieg gegen den langsam bemühteren BVB in einer Saison.