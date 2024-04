BVB: Terzic sammelt Punkte! Am Ende doch "ewiger" Edin?

Erst in der vergangenen Winterpause sah es erneut so aus, als würde die Zeit des gebürtigen Mendeners bei seinem Herzensverein zu Ende gehen. Doch Terzic ist immer noch da.

Genau vor einem Jahr sei man als Tabellenführer zum Gastspiel in die Allianz Arena gekommen - und verlor. Seitdem habe man lediglich "fünf Bundesligaspiele verloren. Und trotzdem haben wir das Gefühl (durch die Berichte), dass wir in diesen zwölf Monaten erst fünf Spiele gewonnen haben".

Die Königsklasse bleibt das wichtigste Ziel

Es ist dieses eine Saisonziel, an dem auch die nahe Karriereplanung Terzics hängt: Die Qualifikation für die Champions League.

Mindestens Platz vier in der Bundesliga soll es sein, um in der kommenden Saison in der neugestalteten Königsklasse an den noch prallgefüllteren Fleischtöpfen zu sitzen.

Durch den Sieg in München und die gleichzeitigen Punktverluste der direkten Konkurrenz hat die Borussia exakt diesen Platz im Moment recht komfortabel inne. Vier Punkte sind es nach vorne zu Stuttgart, drei nach hinten auf Leipzig.