Dass Sahin die Misserfolge in der Bundesliga immer wieder auf die Ausfälle zurückführt, stört Basler ebenfalls: "Ja, du hast zwölf Verletzte - hör auf zu jammern. Das ist nun einmal so."

Borussia Dortmund durchlebt eine Saison voller Rückschläge. Durch die 2:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend hat der BVB im Kampf um die Champions-League-Qualifikation an Boden verloren. Für Mario Basler steht der Hauptschuldige längst fest: Nuri Sahin .

Basler fragt sich: "Für was steht Borussia Dortmund?"

Laut Basler ist der Kader insgesamt schlecht zusammengestellt: "Mir fehlt der Kopf für Borussia Dortmund. Du hast keine Leitfigur auf dem Platz. Für was steht Borussia Dortmund? Du hast ein Weltklasse-Stadion. Du hast Weltklasse-Zuschauer. Du hast eine Stimmung im Kessel drin. Und dann hast du da Fußballspieler rumrennen - da ist kein ausdrucksstarker Spieler."

Und weiter: "Sahin soll das sein? Da lache ich mich kaputt."

Basler redete sich regelrecht in Rage: "Der Trainer hat dafür gesorgt, dass die alle demontiert wurden. Der Sabitzer, der letztes Jahr eine überragende Saison gespielt hat, spielt die ersten zwei Spiele gar nicht. Der wollte Anfang der Saison einfach mal zeigen, was für ein starker Trainer er ist. Der hat alles verkehrt gemacht. Von Anfang an hat Nuri Sahin für mich alles verkehrt gemacht bei Borussia Dortmund."

Insgesamt bemängelte er den Umgang von Sahin mit Führungsspielern: "Die standen im Champions-League-Finale. Du kannst doch nicht drei, vier Spieler demontieren." Damit dürfte er unter anderem auch Mats Hummels oder Niclas Füllkrug gemeint haben, die keine Zukunft mehr im Verein hatten und weggeschickt wurden.

Basler sieht Dortmund nun unter Siegeszwang: "Ich glaube nicht, dass sie noch einmal zurückkommen in die Spur. Ich glaube, dass die nächsten zwei Spiele in Kiel und in Frankfurt wegweisend sein werden für Borussia Dortmund. Holt man da nicht Minimum vier Punkte, wird der BVB für die Champions League in der neuen Saison keine große Rolle spielen. Und ich glaube, dann wird Sahin noch mehr unter Druck kommen. Ich weiß nicht, ob man dann die Saison beendet mit ihm."

Auswärts gewann der BVB in dieser Bundesliga-Saison bislang erst einmal: kurz vor Weihnachten beim 3:1 beim VfL Wolfsburg.